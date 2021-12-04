ABD'de Çalınan Nepal Heykeli Onlarca Yıl Sonra Tapınağına Geri Döndü

Nepal'in başkenti Katmandu'daki tapınağına iki Hindu tanrısının asırlık bir heykeli, çalındıktan ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktıktan yaklaşık 40 yıl sonra yeniden yerleştirildi.

Tanrılar Laxmi ve Narayan'ın taş heykeli, Nepalli ve Amerikalı aktivistler ve yetkililer tarafından aylarca süren bir soruşturmanın ardından Dallas Sanat Müzesi ve FBI tarafından Mart ayında Nepal'e geri gönderildi.

1984 yılında tapınaktan alındı ​​ve altı yıl sonra bir koleksiyoncudan ödünç alınarak Dallas müzesinde sergilendi. 12. ve 15. yüzyıllara tarihlenen eser, bu yıl yabancı müzelerden ve koleksiyonerlerden Nepal'e iade edilen bir avuç kültürel eserden biri.

Heykel, işi karşılamak için kadife çiçeği çelenklerle kaplı pagoda tarzı tapınağa bir tahtırevan içinde taşınırken, bir rahip dua etti ve yerli halk Cumartesi günü geleneksel müzik çaldı. Orijinal taş kaidesine geri yerleştirildi, yerlilerin ibadet ettiği bir replika, yanında durmak için taşındı. "Çok mutluyuz. Nepal Miras Kurtarma Kampanyası'ndan Dilendra Raj Shrestha, "Üç ila dört yıllık çabalarımız verimli oldu, herkes kutluyor" dedi.

'Derin kültürel ve manevi önemi'

Heykeli korumak için tapınağa lazer sensörler ve CCTV kameralar yerleştirildiğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin Nepal Büyükelçisi Randy Berry, "Nepal'in tanrılarını Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan ve diğer ülkelerden geri getirme eğiliminin başladığını görüyoruz" dedi.

"Umarım bu tür birçok kutlamanın ilki olur."

Nepal son derece dindardır ve Hindu ve Budist tapınaklarının yanı sıra miras alanları insanların günlük hayatlarının ayrılmaz bir parçası olarak kalmıştır.

Al Jazeera'dan Ramyata Limbu, Patan'daki törenden bildirerek, "Birçokları için sanat objesi olabilecek şeyler, Nepal nesilleri için derin kültürel ve manevi öneme sahiptir." Dedi.

Birçok site, ülkenin 1950'lerde dış dünyaya açılmasından sonra sıklıkla çalınan asırlık heykellerden, resimlerden, süs pencerelerinden ve hatta kapılardan yoksundur.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve başka yerlerdeki sanat pazarlarını beslemek için yozlaşmış yetkililerin yardımıyla birçok parça alındı.

Sanat suçları profesörü Erin L Thompson AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bence küresel bir değişim var... Birçok ülke eserlerini geri talep ediyor ve Nepal yasal olarak harika bir konumda çünkü ihracata asla izin verilmedi" dedi.

Thompson tarafından heykelin kökenini ve tarihini sorgulayan bir tweet, heykelle ilgili soruşturmayı başlatmıştı. Altı parça bu yıl Nepal'e iade edildi ve yetkililer Fransa, ABD ve İngiltere'den daha fazlasını istiyorlar.