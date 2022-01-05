ABD’de Aşırı Sağ Tehdidi 6 Ocak'tan Bu Yana Nasıl Gelişti?

ABD Kongre Binası'nın 6 Ocak'ta basılmasından bir yıl sonra, eski bir ABD terörle mücadele yetkilisi, aşırı sağcı aşırılık yanlılarından gelen yalnız kurt tarzı saldırıların 2022'ye kadar büyük bir güvenlik sorunu oluşturabileceğinden endişe ediyor ve diğer analistlerin değişen doğası hakkındaki endişelerini yineliyor.

Geçen yıl Washington DC'de düzenlenen ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Capitol ayaklanmasıyla ilgili olarak 700'den fazla kişi suçlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı eski terörle mücadele yetkilisi Jason Blazakis, New York merkezli Soufan Group'ta çalışan Jason Blazakis, Amerikan gücünün kalbindeki kırılan pencereler ve kaosun viral görüntülerinin güvenlik servislerini aşırı sağ tehdidi daha ciddiye almaya zorladığını söyledi.

Blazakis, Al Jazeera'ya 6 Ocak isyanı hakkında "Uyandırma çağrısıydı" dedi. “[Aşırı sağ], siyasi nedenlerle bazen kasıtlı olarak sorunu görmezden gelmeye çalışan güvenlik yetkilileri ve politika yapıcılar tarafından hafife alınan bir tehditti… ABD hükümeti ancak şimdi iç tehdidi ciddi bir meydan okuma olarak görüyor.”

6 Ocak yıldönümü öncesinde analistler, hükümet karşıtı milisler, beyaz üstünlükçüler ve çeşitli komplo teorisyenleri de dahil olmak üzere ABD aşırı sağ gruplarının en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini söylüyor. Blazakis, bu tür grupların kolluk kuvvetleri tarafından daha yakından incelendiği ve bazı ana akım sosyal medya platformları tarafından baskıyla karşı karşıya kaldığı bir ortamda, tehdit değişiyor gibi göründüğü için Capitol isyanına benzer bir şeyin bu yıl tekrarlanmasının daha az olası olduğunu söyledi.

Bunun yerine, “El Paso veya Pittsburgh'da gördüğümüz gibi” bir bireyin veya küçük bir grubun, bir Teksas Walmart'taki 2019 Latin katliamına ve 2018'de bir sinagogda 11 kişinin öldürülmesine atıfta bulunarak, yalnız kurt tarzı bir saldırıdan korkuyor. Yahudi aleyhtarı görüşlerini ifade eden bir silahlı adam.

Blazakis, ABD genelinde yüz binlerce kişinin aşırı sağ bir ideolojiye üye olduğunu tahmin ediyor - ve bu dünya görüşü ile şiddetten yararlanmaya inanan taraftarların yanı sıra uğraşmanın kolay bir politika çözümü ile gelmediğini tahmin ediyor.

'Üzgün ​​ve kızgın'

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) tarafından Nisan ayında yayınlanan araştırmaya göre, beyaz üstünlükçüler, aşırılık yanlısı milisler ve diğer benzer düşünen kişiler, 2020'de ABD topraklarındaki tüm "terörist saldırı ve komploların" üçte ikisine karıştı.