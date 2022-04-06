O Banka, Market Harcamalarınızın 100 TL'sini Ödüyor! Kartı Olan Herkes Faydalanabilecek. Bankalar, özellikle de Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde gıda sektörü ile ilgili kampanyalarını arttırıyor. Market Alışverişlerine yönelik 100 TL'lik chip para desteği sunacağını dile getiren bankalardan biri de Türkiye'nin öncü özel bankaları arasında yer alan Akbank oldu.

Akbank kartı bulunanlar, nisan ayının son günü ne kadar gerçekleştirecekleri market alım satım işlemlerinde 100 TL'ye varan chip para kazanabilecek. Kampanyaya katılmak isteyen Akbank müşterileri ise Axess mobil uygulaması üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Diğer taraftan Akbank mobil uygulamasında bulunan kampanyalar sekmesinde yer alan 'hemen katıl' butonuna tıklayarak kayıt işlemleri yapılabilir.

Yaptığınız Bütün Harcamalarda %2 Oranında Chip Para Verilecek

Akbank tarafından son dakika gelişmesi şeklinde ilan edilen kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, nisan ayı sonuna kadar gerçekleştirecekleri market alışverişlerinde %2 oranında chip para kazanacak. Ramazan ayı münasebetiyle toplamda her bir Akbank kart sahibinin yararlanabileceği toplam kazanım tutarı ise 100 TL ile sınırlandırıldı. Akbank müşterilerinin en çok merak ettikleri hususların başında Market uygulamalarından gerçekleştirilecek online alışverişlerin kampanyaya dahil olup olmadığı geliyor. İnternet uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek online market alışverişleri Ramazan ayı kapsamında dahil ödemeye yöntemi olarak Akbank kartı tercih edenler, Tıpkı fiziki market alışverişlerinde olduğu gibi harcama tutarının yüzde 2’si kadar chip para kazanabilecek.