ABD ve Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna Krizi Konusunda Atışma Yaptı

ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna krizi konusunda atıştırı ederken, Washington Moskova'nın komşusunu işgal etmeye karar vermesi ve Rus diplomatların askeri çatışma tehdidini küçümsemesi durumunda "korkunç" bir savaş uyarısında bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield Pazartesi günü özel bir açık oturumda konseye hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel güvenliği tehdit edeceğini söyledi.

"Meslektaşlarım, Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz durum acil ve tehlikelidir ve Ukrayna ve her BM üye devleti için riskler daha yüksek olamazdı," diyen Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde "korkunç" sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

"Rusya'nın eylemleri BM tüzüğünün tam kalbinde yer ediyor. Bu, herkesin hayal edebileceği kadar açık ve sonuç olarak barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." dedi.

Rus ordusu, ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarında asker toplayarak diplomatik krize yol açtı ve ABD ve Avrupa'nın Moskova'nın yakın bir işgale hazırlandığı yönündeki korkularını artırdı. Rusya işgal etmeyi planladığını inkar etmesine karşın, Ukrayna'nın NATO'ya katılma çabalarına şiddetle karşı çıktı.

Moskova ayrıca, ABD liderliğindeki ittifakın eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesini durduracağına dair güvenlik garantisi istiyor, ancak Washington ve NATO bu talebi "başlangıçsız" olarak reddetti.

Pazartesi günü, Rusya' nın BM elçisi Vasily Nebenzya Washington ve müttefiklerini Moskova' nın planlanan işgali sürekli inkar etmesine rağmen savaş tehdidini gündeme almakla suçladı.

"Bir savaş tehdidi hakkındaki tartışmalar başlı başına kışkırtıcıdır. Neredeyse bunun için arıyorsun. Bunun olmasını istiyorsun. Sözlerinizi gerçeğe dönüştürmek istiyormuş gibi gerçekleşmesini bekliyorsunuz." dedi.

"Bu, bu iddiaları sürekli reddetmemize rağmen ve bu, tüm bu süre boyunca herhangi bir Rus politikacının veya kamu figürünün dudaklarından Ukrayna'ya planlı bir işgal tehdidinde bulunulmamasına rağmendir."

Biden'dan 'ağır sonuçlar' uyarısı

BM oturumundan sonra Beyaz Saray bir kez daha Rusya'ya çıkmazı diplomatik yollarla çözmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Rusya, ilgili güvenlik endişelerimizi diyalog yoluyla ele alma konusunda samimiyse, ABD ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımız iyi niyetle meşgul olmaya devam edecektir." dedi.

"Bunun yerine Rusya diplomasiden uzaklaşmayı ve Ukrayna'ya saldırmayı seçerse, Rusya sorumluluğu üstlenecek ve hızlı ve ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır."

Biden yönetimi geçen hafta Moskova'ya Washington'un kriz konusundaki tutumunu özetleyen yazılı bir yanıt verdi; rusya'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesini durdurma talebini reddetmesine karşın, doğu Avrupa'daki silah kontrol önlemlerinin müzakere edilmesine kapı açtı.

Ancak Pazartesi günü, Rus Nebenzya bir kez daha Ukrayna' nın NATO' ya katılmasının yasaklanması gerektiğini söyledi. Başbakan, Batı' nın Kiev' e verdiği askeri desteği de eleştirerek, bunun Ukrayna' nın doğusundaki ihtilafı körüklediğini söyledi.

Yetkili, "Ukrayna'nın NATO'ya münhasır olmaması, yabancı askerlerin topraklarındaki nodepyment - tüm bunlar, Avrupa ve bir bütün olarak dünyadaki askeri-siyasi durumu temelden iyileştirebilecek anlaşmanın sadece bir parçasıdır." dedi.