Myanmar Savaşa Giderken Dünya 'Oturup İzlemekle' Suçlanıyor

Myanmar'daki askeri darbenin üzerinden bir yıl geçmesine bir yıl kala, özellikle generaller tarafından görevden alınan seçilmiş siyasetçilerden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nden (NUG) uluslararası eylem çağrıları giderek artıyor.

NUG Dışişleri Bakanı Zin Mar Aung El Cezire'ye verdiği demeçte, "Dünya sadece oturup izlemekten başka bir şey yapmıyor." dedi.

"Geçtiğimiz yıl, nüfusa karşı aşırı vahşet ve vahşet gördük. Rejimi kabul etmeyeceklerini söyleyen yeni nesil olan genç nesilden de net bir kararlılık gördük."

Sivillere, protestoculara ve siyasi aktivistlere yönelik saldırılar son aylarda şiddetlendi.

Göz yaşartıcı gaz ve dayak olarak başlayan olay şimdi hava saldırılarına, köylerin yakılmasına ve ülke çapında hedefli atışlara dönüştü.

Kendisi de ordunun siyasi baskısının kurbanı olan Zin Mar Aung, 1998 yılında siyasi aktivizm suçundan 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu yılların dokuz unu hücre hapsinde geçirdi ve 11 yıl sonra serbest bırakıldı.

Ancak Zin Mar Aung, bugünkü şiddetin 1980'ler ve 1990'lardaki önceki askeri rejimlerin karanlık on yıllarından daha kötü olduğunu söylüyor.

"Daha önce gördüğümüzden çok daha kötü. Birçok insan hapiste ölür ve işkence görürdü." dedi. "Zulüm azaldı. Şimdi tırmandılar – eskiden kapalı kapılar ardında yaparlardı, ama şimdi bunu alenen yapıyorlar. Uluslararası toplumun pragmatik ve etkili müdahalesi olmadan bu devam edecektir."

Başından bu yana şiddet olaylarını izleyen Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği'ne göre, darbeden bu yana 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hak grubu İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun eylemlerinin insanlığa karşı işlenen suçlar anlamına geldiğini ve Yangon'un Hlaing Tharyar kasabasında 65 protestocu ve seyirciyi açıkça vurmayı, Yangon'da bir arabada protestocuların kasıtlı olarak çarpmasını ve Myanmar'ın doğusunda sivillere yönelik noel arifesinde düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların ve kar amacı gütmeyen iki personelin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırıyı içerdiğini söylüyor. Çocukları kurtarın.

On yıllardır devam eden ve 2017'de Rohingya'ya yönelik acımasız baskıyla sonuçlanan ve şu anda uluslararası bir soykırım soruşturmasına konu olan çatışmaların artmasıyla, etnik sınır bölgelerin de köylülere yönelik saldırılar devam ediyor.

Bu kadar uzun süre sansürden kaçınan gözlemciler, ordunun bunu sürdüreceğinden emin olduğunu söylüyorlar.

İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Manny Maung geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıda, En kötü suçlar için onlarca yıldır devam eden cezasızlık, askerlerin hesap verme korkusu olmadan bu tür zulümleri işleyebilecekleri bir zihniyet yarattı.