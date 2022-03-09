ABD ve İngiltere, Ukrayna Üzerinde Uçuşa Yasak Bölgeyi Yine Eledi

ABD ve İngiltere, Rusya ile doğrudan askeri bir çatışmadan kaçınmak istediklerini söyleyerek Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurulmasına karşı olduklarını yinelediler.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü Washington'da İngiliz mevkidaşı ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Biden yönetiminin amacının ihtilafı genişletmek değil, sona erdirmek olduğunu söyledi.

"Bizim durumumuzda, Ukrayna'da Amerikan hizmet üyeleri tanıtımı ... ya da Ukrayna hava sahasına giren Amerikalı pilotlar - ister tam ister sınırlı olarak olsun - NEREDEYSE KESINLIKLE ABD, NATO ve Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açacaktır." dedi.

"Ve bu çatışmayı genişletir; bu onu uzatır; çok şey yapar ... olduğundan daha ölümcül. Ve bu ne ülkelerimizin ne de Ukrayna'nın çıkarına olacaktır."

ÜST DÜZEY ABD'li diplomatın sözleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin Rusya'nın saldırıları sırasında NATO'nun ülke üzerinde uçuşa yasak bölge kurması yönündeki sürekli çağrıları üzerine geldi.

Çarşamba günü, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss da Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge kurulması yönündeki baskıyı reddetti, hatta insani koridorları korumak için sınırlı bir bölge.

İngiliz Lider Truss gazetecilere verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, uçuşa yasak bölge kurulması NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır." dedi.

"Ve baktığımız şey bu değil. Baktığımız şey, Ukraynalıların mümkün olan en iyi tanksavar silahları ve hava savunma sistemleri seçimiyle kendi ülkelerini savunabilmelerini sağlamaktır."

Günün erken saatlerinde İngiltere, Truss'un basın toplantısı sırasında doğruladığını doğrulayan bir hareket olan Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etme planlarını araştırdığını söyledi. Bakan, İngiliz hükümetinin "Tedarik edeceğimiz Starstreak hava savunma sistemleri konusunda Ukraynalılara yardım edeceğini" söyledi.

Washington, Kiev'e insani ve askeri yardımda bulunmaya devam edeceğini de belirtti.

Ancak Salı günü geç saatlerde, ABD' li yetkililer Polonya' nın Rus yapımı MiG- 29 savaş jetlerini Almanya' daki bir Amerikan hava üssünden Ukrayna' ya gönderme teklifini geri çevirdiler.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, savaş jetlerinin "Ukrayna konusunda Rusya ile çekişmeli hava sahasına uçmak üzere Almanya'daki bir ABD/NATO üssünden yola çıkma ihtimalinin tüm NATO ittifakı için ciddi endişelere yol ettiği" belirtildi.

Pentagon sözcüsü John Kirby açıklamada, "Bunun için önemli bir gerekçe olduğu bizim için açık değildir." dedi. "Bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Polonya'nın önerisinin kabul edilebilir bir öneri olduğuna inanmıyoruz."

Blinken geçtiğimiz günlerde Avrupa gezisinden dönerek çok sayıda NATO ülkesini ziyaret ederek, saldırıya uğradıkları takdirde ABD'nin yardımına geleceğinden emin oldu. NATO'nun, herhangi bir üyeye yapılan bir saldırının tüm ittifaka saldırı olarak kabul edilen kolektif bir savunma anlaşması vardır. Ukrayna NATO üyesi değildir.

Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte Blinken, Polonya'nın savaş jeti önerisinin "karmaşıklıkları ... güvenlik yardımı sağlamak söz konusu olduğunda". "Bunu doğru şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız." diye de ekledi.

Rusya, Moskova'nın eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik NATO genişlemesine son verilmesini talep ederken Ukrayna sınırları yakınlarında asker topladığını gören aylar süren bir açmazın ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı topyakıncaya kadar işgal başlattı.

Savaş, Birleşmiş Milletler'e göre iki milyondan fazla insanı Ukrayna'dan kaçmaya zorladı ve ülke çapında bölgeleri harap etti. Başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük şehirler Rus bombardımanı ve kuşatması ile karşı karşıya kaldı.

ABD ve müttefikleri, Rus ekonomisine kapsamlı yaptırımların yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve yakın çevreslerindeki elitlere mali cezalar uygulamakta gecikmedi.

Salı günü Kongre'de ifade veren üst düzey ABD istihbarat yetkilileri, Rus güçlerinin şiddetli Ukrayna direnişi sırasında askeri harekatlarında aksiliklerle karşı karşıya olduklarının altını çizerek, önümüzdeki haftalarda daha da yoğun çatışmalar olacağını tahmin ettiler.

Salı günü, ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın petrol ve doğal gaz ithalatının yasaklandığını açıklayarak Rusya'yı "küresel piyasa için felaket sonuçları" konusunda uyarmaya sevk etti. Avrupa'daki birçok ülkenin aksine, büyük bir petrol üreticisi olan ABD, enerji ihtiyacı için Rus yakıtına güvenmiyor.