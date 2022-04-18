ABD ve Güney Kore, Kuzey'i Füze Testlerinden Sonra Görüşmelere Geri Dönmeye Çağırdı

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi, Washington ve Seul'ün, Kuzey Kore'nin son zamanlardaki füze denemelerine "güçlü bir yanıt" verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını, ancak ülkeyle diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Sung Kim ve yardımcısı Jung Pak, beş günlük bir ziyaret için Pazartesi günü erken saatlerde Seul'e geldikten sonra, nükleer elçi Noh Kyu-duk da dahil olmak üzere Güney Koreli yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmeler, Kuzey Kore devlet medyasının, lider Kim Jong Un'un ülkenin nükleer yeteneklerini artırmayı amaçlayan "yeni bir taktik güdümlü silah türünün" test ateşlendiğini gözlemlediğini bildirmesinden bir gün sonra geldi. Bu, Kuzey Kore'nin bu yıl şimdiye kadarki 13. atış turuydu.

ABD elçisi Kim, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştükten sonra gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore'den "Gördüğümüz istikrarsızlaştırıcı davranışlara güçlü bir yanıt verilmesi gerektiği konusunda anlaştık" dedi. "[Biz] ayrıca yarımadada mümkün olan en güçlü ortak caydırıcı kabiliyetin korunması gerektiği konusunda da anlaştık."

Kuzey Kore'yi ekonomik ve siyasi ödüller karşılığında nükleer hırslarından vazgeçmeye ikna etmeye yönelik ABD önderliğindeki diplomasi, eski Başkan Donald Trump'ın Vietnam'ın Hanoi kentindeki bir zirve toplantısından çıktığı 2019'dan bu yana büyük ölçüde çıkmaza girdi.

ABD, Kuzey Kore ile her an ve koşulsuz görüşmelere açık olduğunu söyledi, ancak Pyongyang şu ana kadar Washington'u yaptırımlar ve askeri tatbikatlar gibi düşmanca politikaları sürdürmekle suçlayarak bu önerileri reddetti.

Kim'in Seul'e gelişi, ABD ve Güney Kore kuvvetleri tarafından dokuz günlük yıllık ortak askeri tatbikatın başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Güney Kore ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, tatbikatın "bilgisayar simülasyonu kullanarak savunma komuta sonrası eğitimden" oluştuğunu ve birliklerin saha manevralarını içermeyeceğini söyledi.

Güney Kore'nin nükleer elçisi Noh Kyu-duk, kendisinin ve Kim'in Kuzey Kore'nin bölgesel gerilimleri artıran eylemlerde bulunmaya devam edeceğine dair endişelerini paylaştığını söyledi. Kuzey Kore'yi müzakerelere geri dönmeye çağırdı.

Kim, müttefiklerin Kuzey Kore ile "diplomasi kapısını kapatmadıklarını" ve ülkeye karşı "düşmanca bir niyetleri" olmadığını söyledi. O, ABD'li diplomatların Kuzey Kore ile "her yerde, herhangi bir koşul olmaksızın" görüşmeye hazır oldukları yönündeki daha önceki açıklamasını yineledi.

Kuzey Kore, daha önce, ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarına, füze testleri ve savaş benzeri söylemlerle yanıt vermişti. Pazar günü, bir gün önce nükleer saldırı kapasitesini artıracak yeni bir taktiksel, güdümlü silah test ettiğini söyledi.