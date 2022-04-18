Sudan, Sosyal Hizmet Uzmanını BM'ye 'Devlet Sırlarını Sızdırmak' Suçundan Soruşturuyor

Volker Perthes, 28 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, Sudan hükümet güçlerinin geçen Aralık ayındaki darbe karşıtı protestolardan bu yana 16 kadın protestocuya tecavüz ettiğini söyledi.

BM'nin Sudan temsilcisi olarak, ülkedeki cinsel şiddeti azaltmak için Sosyal İşler ve sivil toplum Bakanlığı'na bağlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (CVAW) Birimi ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ertesi hafta, birimin başkanı Sulima Ishaq, güvenlik servisleri tarafından sorgulandı. Avukatları, ülkenin suç yasasının 47. maddesi uyarınca BM elçisine "devlet sırlarını sızdırmak" suçlamasıyla soruşturulduğunu söylüyor.

"[BM'ye] verdiğim bilgiler zaten televizyon kanallarında ve medya organlarında yayınlanmıştı," diyen İshak, şimdi düzmece suçlamalarla hapse gireceğinden endişe duyuyor, telefonda El Cezire'ye verdiği demeçte. Ancak bilgiler Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu ve darbe güçleri yaptırım görmekten korktuğu için şu anda beni hedef alıyorlar" dedi.

Halk protestolarının eski otokrat Ömer el-Beşir'i devirmesinden üç yıl sonra, vatandaşlar ve savunuculuk grupları, Sudan'ın tam gaz bir diktatörlüğe geri döndüğünü söylüyor.

Askeri darbenin ülkenin kırılgan demokrasiye geçişini altüst ettiği geçen Ekim ayından bu yana, yüzlerce protestocu tutuklandı.

Mart ayında, güvenlik güçlerinin oturma eylemini dağıtmak için en az 120 kişiyi öldürdüğü bildirilen 3 Haziran 2019 olayını soruşturan bir komisyona ait bir Hartum ofisi, güvenlik güçleri tarafından basıldı.

Dünya çapında işkencenin sona ermesini savunan Londra merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Sudan for Redress'e odaklanan bir hukuk görevlisi olan Emma DiNapoli'ye göre, örgütle işbirliği yapan aktivistler son zamanlarda daha fazla güvenlik görevlisinin onları evlerinin dışında takip ettiğini bildirdi. Bazı durumlarda, bu yasadışı tutuklamalarla sonuçlandı.

DiNapoli, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ortaklarımızın hiçbirinde kendilerine karşı tutuklama emri çıkarılmadı, ancak daha yüksek gözetim olduğuna dair genel bir algı olduğunu düşünüyorum" dedi. "Gerçekten gözetlenmiyor olsalar bile, [tutuklamalar] ürpertici bir etkiye sahip."

Ancak uzmanlar ve insan hakları grupları, İshak'ın davasının, aktivistleri korkutmak ve insan hakları savunucularını yüksek alarma geçirmek için daha geniş bir kampanyanın tırmanışını temsil ettiğini söylüyor.

Hassas bir konu

Hartum merkezli düşünce kuruluşu Insight Strategy Partners'ın yöneticisi Kholood Khair, El Cezire'ye darbe hükümetinin İshak'tan bir örnek çıkarmaya çalıştığını söyledi. Yetkililerin, İshak'ın bir memur olması nedeniyle özellikle sinirlendiğini ve bunun da iddialarına uluslararası toplumun gözünde daha fazla güvenilirlik kazandırdığını söyledi.

Khair, Sudan'da tecavüz mağdurlarının geleneksel olarak halk tarafından taciz edildiğini ve hatta polis tarafından cezalandırıldığını, bu nedenle İshak'a gelen insan sayısının büyük bir mesele olarak görüldüğünü açıkladı.

"Sulima, tecavüzün bir savaş silahı ve bir baskı silahı olduğunu vurgulamaya çalışıyordu ve [belgelenen] vakaların sayısı bunun bir devlet taktiği olduğunu gösteriyor ... sadece bireysel tecavüzcülerin davası değil" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Sudan araştırmacısı Mohamed Osman, aktivistlerin her zaman protestoculara yönelik insan hakları ihlallerini belgeledikleri için hedef alınabileceklerinden korktuklarını söyledi. Ülkedeki yasadışı tutuklamaları ve cinayetleri takip etmek için hedef alınmış gibi görünen gazetecilerin, avukatların ve doktorların son tutuklamalarına atıfta bulundu.

Ancak Osman, İshak gibi yüksek profilli bir kişinin hedef alınmasının, ABD'nin geçen ay Merkez Rezerv Polisi'ne yaptırım uygulama kararının ardından güvenlik güçlerinin incelemeye karşı daha hassas olduğunu gösterdiğini söyledi. ABD, kararın nedeni olarak, birliğin protestoculara karşı aşırı gücünü - gerçek mühimmat kullanımı da dahil olmak üzere - gösterdi.

Hem Osman hem de Khair, yaptırımları, orduya, Sudan'ın demokratik geçişini yeniden tesis etmede küresel toplumla işbirliği yapmaları ve Rusya'dan uzaklaşmaları ya da ek cezai önlemlerle karşı karşıya kalmaları için bir uyarı olarak yorumluyor.

İkili, protestoculara ve hak savunucularına karşı baskıcı hareketlerle yanıt verirken, amacın başkalarını insan hakları ihlallerine dair kanıtlarla öne çıkmaktan caydırmak ve Sudan'ı huzursuzluk yaşamamış gibi göstermek olduğunu söylüyor.

Khair, "Rejim, Sudan'ı darbe öncesinden çok daha istikrarlı ve çok daha az şiddetli olarak çerçevelemek istiyor" dedi. "Bu imaja aykırı olan herkes – özellikle de Sulima'nın pozisyonundan biri – onlar için sorunludur."

Ekstra önlemler

İshak, El Cezire'ye, Sudan'daki baskının seviyesi göz önüne alındığında, BM elçisinin Güvenlik Konseyi toplantısında biriminden bahsetmeyerek daha ince olmasını dilediğini söyledi.

"[Bilginin] ifade edilme şeklinin biraz duyarsız olduğunu hissediyorum" dedi.

Buna cevaben, BM elçisinin sözcüsü Fadi El Kadı, El Cezire'ye "genel sekreterin özel temsilcisinin Güvenlik Konseyi'ndeki herhangi bir kişiyi kaynak olarak göstermediğini" söyledi.

Ve şimdi, ülkeyi yavaş yavaş saran bir korku atmosferi, muhaliflerin, aktivistlerin ve sivil toplumun kişisel güvenliği artırmasına ve kendilerini ve kaynaklarını yetkililerin gözünden korumak için daha fazla önlem almasına neden oluyor.

Bunlardan biri, Haziran 2019 katliamıyla ilgili soruşturmaya başkanlık eden septuagenarian insan hakları avukatı Nabil Adeeb.

Hükümet güçleri mahkemenin ofisini bastıktan sonra, kanıtların tehlikeye atılabileceğine ve muhtemelen katliama belirli güvenlik şubelerini dahil eden tanıkların isimlerinin açığa çıkarılabileceğine dair korkular vardı.

"Kayıtlarımız güvende ve kimsenin onlara erişemeyeceğini biliyoruz, ancak faaliyetlerimize aynı yerde devam edersek, soruşturmayı istenmeyen insanlara maruz bırakabileceğimizden endişe duyuyoruz, çünkü ofis bozulabilir" dedi.

Aynı zamanda İshak'ın avukatı olan Adeeb, El Cezire'ye verdiği demeçte, şu anda Sudan'ın siber suç yasası uyarınca güvenlik güçlerine hakaret etmekle suçlandığını ve bunun çok az haklı olduğuna inandığı bir suçlama olduğunu söyledi.

İshak'ın, işini devletten yaptığı için daha fazla taciz ve daha ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğinden endişe duyuyor ve bunun yerine doğal olarak ona yardım etmesi gerekiyor. İshak da en kötüsünün henüz gelmeyeceğinden korkuyor.

"Volker'ı [Sudan'dan] kovmak için günah keçisi ilan edileceğimi düşünüyorum" dedi. "Daha sonra [ona] hassas bilgiler sağladığım için ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanacağım."