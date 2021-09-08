ABD ve Almanya, İran'ın Nükleer Müzakerelere Dönmesi İçin Baskı Yapıyor

ABD ve Almanya Çarşamba günü İran'a nükleer programıyla ilgili müzakerelere yakında dönmesi için baskıyı artırdı ve Almanya dışişleri bakanı Tahran'ın iki veya üç aylık bir gecikmenin çok uzun olduğunu söyledi.

Dünya güçleriyle 2015 anlaşmasının geri kalan tarafları, İran'ın nükleer programını kontrol altına almak amacıyla bu yılın başlarında Viyana'da ABD'nin anlaşmaya nasıl geri getirileceği ve İran'ın anlaşmanın şartlarına nasıl geri dönebileceği konusunda birkaç tur görüşme yaptı.

Ancak son tur Haziran ayında sona erdi ve yeniden başlamaları için bir tarih belirlenmedi. Geçen hafta, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, "Karşı taraf, yeni yönetimin herhangi bir karar için planlama yapması ve planlamasının iki ila üç ay sürdüğünü anlıyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından bunun yeterince iyi olmadığını söyledi. Geçen hafta Amirabdollahian'a "iki ya da üç ay bizim için çok uzun bir zaman dilimi" dediğini ve daha hızlı bir dönüş için çağrıda bulunduğunu söyledi.

ABD, 2018'de o zamanki Başkan Donald Trump yönetimindeki Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya anlaşmayı korumaya çalıştı ve Başkan Joe Biden anlaşmaya yeniden katılmaya açık olduğunu söyledi.

İran'ın önerdiği gecikmenin anlaşmaya geri dönmek için çok uzun olup olmadığı sorusuna Blinken, "Bunun üzerine bir tarih vermeyeceğim ama şu noktaya yaklaşıyoruz. (nükleer anlaşma) ile uyumluluğa katı bir şekilde dönüş, bu anlaşmanın elde ettiği faydaları yeniden üretmez.”

“(Anlaşmaya) yeniden katılma, karşılıklı uyumluluğa dönme yeteneğinin süresiz olmadığı konusunda çok nettik” diye ekledi.

ABD'nin çekilmesinin ardından İran, anlaşmayı kasten ihlal etme stratejisine girişti. Bu, Avrupa'ya, ABD'nin çekilmesinden sonra yeniden uygulanan sakatlayıcı Amerikan yaptırımlarını dengelemek için İran'ı teşvik etmesi için baskı yapma girişimi olarak görülüyor.

Salı günü, BM nükleer gözlemcisi, İran'ın anlaşmaya aykırı olarak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırmaya devam ettiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ayrıca üye ülkelere üç aylık raporunda, İran'ın denetçilerin IAEA izleme ekipmanlarına erişmesine izin vermeyi reddetmesi nedeniyle doğrulama ve izleme faaliyetlerinin Şubat ayından bu yana “ciddi şekilde baltalandığını” söyledi.