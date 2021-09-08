Biden, Beyaz Saray Konuşmasında Tarihteki En Sendika Yanlısı ABD Başkanı Olma Sözü Verdi

Başkan Joe Biden, Çarşamba günü ülkenin en büyük sendika federasyonu olan AFL-CIO'nun yeni seçilen başkanı da dahil olmak üzere işçi liderleriyle birlikte yaptığı konuşmada Amerika'nın işçi başkanı olma hedefini açıkça belirtti.

Beyaz Saray'da işçi sendikalarını ve temel işçileri onurlandıran bir etkinlikte Liz Shuler ve Çalışma Bakanı Marty Walsh'un ardından konuşan Bay Biden, organize emeğin "Amerika'nın kalbi ve Amerika'nın ruhu" olduğunu ilan etti. “Tarihin en sendika yanlısı yönetimine liderlik eden en sendika yanlısı başkan olmaya niyetliyim” dedi.

Sık sık kendi işçi sınıfı köklerini lanse eden başkan, kariyerini işçi hareketinin desteğinin bir ürünü olarak nitelendirdi ve bu desteğin kendisini birçok konuda eğitmesine ve Washington'da geçirdiği uzun yıllara bilgi vermesine borçluydu.

Sendikaların, Amerikan orta sınıfını büyütmekten ve işyerindeki ölçekleri eşitlemek için gerekli olduğunu söylediği “işçi gücü”nü inşa etmekten ve işçi-işveren ilişkisine demokratik bir sistem getirmekten sorumlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Bu ilişki 1980'lerden beri ihlal edildi, diye devam etti başkan ve Ronald Reagan ve George HW Bush gibi eski Başkanları isimlendirmemekle birlikte, dönemin kuralsızlaştırma ve sendika karşıtı politikalarını, durağan ücretlerle birlikte yükselen ABD üretkenliğiyle açıkça ilişkilendirdi.

“Hükümet asla işçilerin örgütlenmesine engel olmamalıdır. Bu engelleri kaldırmak hükümetin görevidir. Ancak örgütlenip örgütlenmeme kararı işçilere kalmış” dedi.

“Sendikalara katılan işçiler güç kazanıyor. Karar vericilerin ve karar vericilerin hayatlarını etkileyen güçler... Basit bir ifadeyle sendikalar demokrasinin var olduğu anlamına gelir. Bir sendikayı örgütlemek ve birliğe katılmak, işte demokrasi budur” diye devam etti.

Onun sözleri Amerika'daki sendikalaşma çabaları dalgasının ortasında geldi. En önemlisi, Alabama, Bessemer'deki bir Amazon deposundaki sendika yanlısı işçiler, Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'ndan (NLRB) bir yetkilinin şunları bulmasının ardından, önümüzdeki haftalarda ve aylarda bir sendika kurmak için aldıkları başarısız oyların ardından ikinci bir denemeyi umuyorlar. şirketin sendika karşıtı çabaları, sendikalaşma girişimine Nisan ayında yapılan sendikalaşma oylamasının sonuçlarının reddedilmesini garanti edecek kadar müdahale etti. Şirket temyize gitme sözü verdi.

Sendika liderleri, Bay Biden'in liderliğindeki Beyaz Saray'dan politika hedeflerine sesli destek verme yolunda çok şey gördüler, ancak henüz bu hedeflerin çoğunun gerçeğe dönüştüğünü görmediler.