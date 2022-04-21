Suriye Kenti Hükümet Karşıtı Protestolar Nedeniyle Cezalandırıldı

Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü altındaki bölgelerinde hükümet karşıtı protestolar artık yaygın değil.

2011'de başlayan ayaklanmada ona karşı sokaklara dökülen protestocular şimdi ya sessizliğe gömülüyor, yerlerinden ediliyor, sürgün ediliyor, hapsediliyor ya da daha kötüsü.

Yine de, ülkenin güneyinde, Ürdün sınırına yakın Dürzilerin çoğunlukta olduğu Suveyda kentinde geçen Şubat ayında düzenlenen protestolar, Suriye'de yolsuzluğa ve kötüleşen yaşam koşullarına karşı artan öfkeye işaret etti.

Suriye hükümetinin yüz binlerce insan için ekmek, dizel, pişirme gazı, benzin ve diğer temel maddeler için sübvansiyonları durdurma kararı öfkeyi tetikledi.

Suriye poundunun devam eden çöküşü ve fırlayan enflasyonla birleştiğinde, Suveyde'deki binlerce insanı sokaklara çıkmaya ve 2011'de Suriyeli protestoculara uygulanan baskının aynısını riske atmaya ikna etmek yeterliydi.

Aradaki fark, bu kez, öfkeyle ayağa kalkanın Sweida olması, diğer bölgelerin ise sessiz kalmasıydı.

Dürzi olarak, Suveyde sakinlerinin çoğunluğu azınlık dini bir mezhepten geliyor ve 2011'den bu yana, çoğu ülkenin ayaklanmaya dönüşen savaşına karşı nispeten tarafsız bir duruş sergiledi.

Suveyde'deki Dürziler şimdi protesto etmeye daha istekli görünüyorlar.

Dürzi öğrenci aktivist Hadi Ebu el-Joud, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Krizin ilk yıllarında, değişim istemek ve bölgemizi korumak arasında zor bir noktaya sokulduk" dedi.

Ebu el-Joud, Suveyde'deki birçok insanın başlangıçta muhalefete sempati duyduğunu, ancak silahlı muhalefetin Dürzi halkını hedef alan çeşitli kanatlarından endişe duyduğunu açıkladı.

Mücadele eden bir ekonomi

Yıllarca süren savaş, koronavirüs salgını ve yaptırımlar Suriye ekonomisini hırpalamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre, ülkenin yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşarken, yüzde 60'ı aç kalma riski altında.

Suriye ekonomisi bataklığın derinliklerindeyken, Esad hükümeti bütçesini azaltmaya devam ediyor ve 2020'de yaklaşık 9 milyar dolardan 2022 için 5,3 milyar dolara düşüyor.

Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde İsviçreli-Suriyeli profesör Joseph Daher, çökmekte olan altyapının, elektrik kesintileri, hasar görmüş sanitasyon altyapısı ve su kıtlığına neden olan yedek parça eksikliği ile Sweida'daki zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Daher, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu sadece [Suriye hükümetine] yönelik yaptırımlar yüzünden değil" dedi. "Ama aynı zamanda bu parçaları satan işletmelerin rejim yetkililerini ve rejime yakın işadamlarını içermesi de yüzünden."

Suriye hükümeti, Ebu el-Joud'un protestoların cezası olarak Suveyde'ye "ekonomik abluka" olarak adlandırdığı şeyi uyguladı, enflasyonu kötüleştirdi ve ailelerin en temel yiyecekleri bile güvence altına almasını daha da zorlaştırdı.

Ebu el-Joud, "Bakkaliye ve temel malların fiyatları artmaya devam ediyor" dedi. "Bir kilogram domatesin fiyatı bazen 5.000 Suriye pounduna (2 $) ulaşabilirken, ülkenin diğer bölgelerinde daha ucuz."

Ebu el-Joud'a göre, eyaletteki devlet dairelerinde yolsuzluk da fırladı. "İnsanlar göçmenlik binasında pasaport almak için haftalarca beklediler" dedi. "O kadar yozlaşmış ki, onlara rüşvet vermediğiniz sürece size hiçbir şey vermeyecekler."

Suriye hükümeti, Suveyda'daki protestolarla ilgili açıklama yapmadı. Bununla birlikte, Esad'ın kıdemli danışmanlarından Bouthaina Shaaban, daha önce sükunet çağrısında bulunmuş ve protestoların Batılı devletler tarafından Suriye'yi daha da mahvetmek için kullanılabileceğini iddia etmişti.

Hükümet yetkilileri, ekmek ve yakıt gibi sübvanse edilen malların fiyatlarını yükseltmeye devam ettiği için, ekonomik sıkıntıları nedeniyle ABD'nin savaştan zarar görmüş ülkeye yönelik yaptırımlarını öncelikle suçladılar.

Suriye hükümeti, El Cezire'nin Suveyde'deki protestolar ve ülkedeki ekonomik krizle ilgili sorularına yanıt vermedi.

Güvenlik nedeniyle takma ad kullanmak isteyen Samia, Sweida'da doğup büyüdü. Ekonomi hiç gelişmemiş olsa da, hiç bu kadar kötü olmamıştı.

El Cezire'ye verdiği demeçte, "Daha önce ekonomik sorunlarımız vardı, ama şimdi işler kontrolden çıktı, gerçekten kontrolden çıktı" dedi.

Memleketi ile Şam arasında yaşayan üniversite öğrencisi, yaşam koşulları sarsılırken geçen kışın affedici olmadığını söyledi. "Her gün sadece sekiz saat elektriğimiz vardı," diye açıkladı. "Ailem kışın çoğunu ısınmadan geçirdi."

Bunun yerine, Samia, sıcak tutmak için battaniyeler kullandıklarını ve bu kış yakıt ve yakacak odun fiyatları çok yüksek olduğu için yerel olarak "sobia" olarak adlandırılan duvar ısıtıcılarını kapalı tuttuklarını söyledi.

Güvenlik başka bir konu haline geldi. Samia artık özellikle geceleri dışarıda yürüyüş yapmaktan hoşlanmıyor. "Daha önce olduğu gibi gerçekten güvenli değil. İnsanlar birbirlerini çalıp öldürüyorlar ve bunu aç kaldıkları gerçeğiyle haklı çıkarıyorlar."