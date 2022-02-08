ABD, Tayvan Patriot Füzeleri İçin 100 Milyon Dolarlık Destek Anlaşmasını Onayladı

ABD, Çin ile artan gerilimin ortasında Tayvan ile adanın füze savunma sistemlerini artırmayı amaçlayan 100 milyon dolarlık bir destek sözleşmesini onayladı.

Pentagon'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, fonların kendi kendini yöneten adanın Patriot füze savunma sistemini "sürdürmek, sürdürmek ve iyileştirmek" için kullanılacağı bildirildi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan (DSCA) yapılan açıklamada, Tayvan'ın Washington'daki fiili büyükelçiliği tarafından talep edilen satış için Dışişleri Bakanlığı'nın onayı sonrasında Kongre'ye bildirimde bulunan gerekli sertifikasyonu teslim ettiği belirtildi.

DSCA'dan yapılan açıklamada, Patriot Hava Savunma Sistemi'ne yapılan yükseltmelerin "alıcının güvenliğini artırmaya ve bölgedeki siyasi istikrar, askeri denge, ekonomik ve ilerlemenin korunmasına yardımcı olacağı" belirtildi.

Daire, "Önerilen bu satış, alıcının silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir bir savunma kabiliyetini koruma çabalarını destekleyerek ABD ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir." dedi.

Çin, Tayvan'ı kendi tayvan olarak iddia ediyor ve Tsai Ing-wen'in 2016'da ilk kez başkan seçilmesinden bu yana adadaki baskıyı artırıyor. Pekin, adayı geri almak için güç kullanımını dışlamadı ve Tayvan'ın hava savunma bölgesine tekrarlanan hava sortileri yaptı.

Tayvan dışişleri bakanlığı, ABD'nin kararını "son derece memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Bildiride, "Çin'in devam eden askeri genişlemesi ve kışkırtıcı eylemleri karşısında, ülkemiz ulusal güvenliğini sağlam bir savunmayla koruyacak ve Tayvan ile ABD arasındaki yakın güvenlik ortaklığını derinleştirmeye devam edecektir" denildi.

Tayvan savunma bakanlığı, daha yeni Patriot füzeleri elde etme kararının 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede alındığını söyledi.

Bakanlık, anlaşmanın bir ay içinde "yürürlüğe girmesinin" beklendiğini söyledi.

Çoğu ülke gibi, ABD'nin de Tayvan ile resmi ilişkileri yoktur, ancak Washington adaya kendini savunacak araçları sağlamak için yasalara bağlıdır.

Tsai, Tayvan ordusunu, herhangi bir Çin saldırısını daha zor ve maliyetli hale getirmek için tasarlanan 'asimetrik savaş' kapasitesini artırmak için modernize etmek için çalışıyor.