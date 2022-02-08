Artan Savaş Dünyanın En Kötü Sivil Krizini Kötüleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden geçen yıl Oval Ofis'e girdiğinde, Yemen krizinin Amerikan dış politikasında beklenen değişikliklerle gerginliği azaltma yolunda ilerleyeceğine dair umutlar vardı.

Yine de savaş sadece bu yıl yoğunlaştı. Yemen'i saran şiddet, özellikle 17 Ocak'ta Abu Dabi'ye yönelik Houthi saldırılarından bu yana iç, bölgesel ve uluslararası düzeyde arttı.

Analistler, olası görünen bu eğilimin devamının sadece Yemen'in insani felaketine yol açacağını - Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en kötüsü olarak tanımlanan - kötüleşeceğini söylüyor.

2021'in sonlarından itibaren Suudi liderliğindeki askeri koalisyon daha uyumlu hale geldi. Sonuç olarak, Houthiler kendilerini 2020-21'de ele geçirilen toprakları kaybeden Ansarullah - baskın Houthi milisleri - ile daha zayıf bir konumda buluyorlar.

Gözlemciler, bu noktanın Houthi'nin bu yıl Abu Dabi'ye insansız hava araçları ve füzelerle saldırma motivasyonlarını anlamada önemli olduğunu söylüyor. İsyancılar şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) El Weyat el-Amaliqa (Dev tugayları) gibi Yemen'deki belirli güçlere verdiği desteği sonlandırması için baskı yapmaya çalışıyor.

Yine de birçok uzman, bu Houthi stratejisinin 2014'ten bu yana başkent Sanaa'yı yöneten savaşçılara karşı kolayca başarısız olabileceğini ve geri tepebileceğini söylüyor. Ansarullah için, Abu Dabi'ye yönelik bu saldırıların Emirliklerin Suudi Arabistan ile daha yakın bir uyum içindeyken Houthi karşıtı güçlere desteklerini yoğunlaştırma riski vardır.

'Koalisyon çatlaklarını iyileştirin'

Yemen'in önde gelen uzmanlarından ve Oxford Üniversitesi Pembroke Koleji'nde Arapça ve İslami Çalışmalar alanında kıdemli bir araştırma görevlisi olan Elisabeth Kendall, Ansarullah'ın BAE'ye insansız hava araçları ve füzeler ateşlemesinin muhtemelen "BAE'nin Houthi yayılmacı emellerini sona erdirmeye, koalisyonun içindeki bazı çatlakları iyileştirmeye ve sahada daha koordineli askeri eylem ve siyasi işbirliğini teşvik etmeye yönelik kararlılığını çelikleştirebileceğini" söyledi.

"BAE'nin Yemen'deki uzun vadeli stratejik hedeflerinden saptırılması pek mümkün görünmüyor. Son Houthi saldırılarının kamuoyuna açık bir şekilde ifade edilen amacı, BAE'ye Yemen'deki koalisyon karşı saldırılarına verdiği desteği geri çekmesi için baskı yapmaktı. Ancak, ters etkiye sahip olabilir." dedi.

Ansarullah'ın Abu Dabi'ye yönelik saldırılarının bir diğer potansiyel sonucu da, Emirlik'in baskın Houthi milislerini "Yabancı Terör Örgütü" (FTO) olarak yeniden tasarlama talebine hitap eden Biden yönetimi olabilir. Bu, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Biden'ın bir yıl önce tersine çevirdiği bir politikayı yeniden canlandırmak olacaktır.

Washington'un bu hamlesinin Yemen'in insani felaketini sahada artan şiddet zeminine karşı nasıl daha da kötüleştireceği konusunda ciddi endişeler var.

Peter Salisbury, "Kara savaşları ve hava saldırıları devam ederse ve çatışmanın tarafları birbirlerine karşı savaş etmeye devam ederse - ve BM yardım çağrılarını finanse etmekte zorlanırken ABD FTO atamasıyla ilerlerse - o zaman insani durumun daha da kötüye gitmekten başka bir şey yaptığını görmek çok zor," dedi. Uluslararası Kriz Grubu'ndan bir Yemen uzmanı.

'Ulaşılamaz'

Savaşın kendisi sona ermeden, insani açıdan herhangi bir gelişme beklemek için bir neden yoktur.

ABD'nin eski Yemen büyükelçisi ve Orta Doğu Enstitüsü'nün kıdemli başkan yardımcısı Gerald Feierstein El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ne yazık ki, Yemen'deki korkunç insani krize yönelik tutarlı önlemler, çatışmanın kendisiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." dedi.

"Uluslararası toplum insani koşulları hafifletmek için destek sağlamaya devam edecek olsa da, sona erdirme çabaları ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına ve uluslararası yardım kuruluşları ve bağışçı topluluk tarafından ülkeye güvenilir erişime bağlı olacaktır. Çatışmaya son vermeden bu gerçekleşemez."

Analistler, Yemen'deki çatışmaların çeşitli taraflarının askeri olarak mücadele etmenin yanı sıra ekonomik bir savaş yürüttüklerine de söylüyorlar.

"Gıda veya insani yardım mallarının eksikliği sorun değil, 2018'den beri de öyle. Aksine, hızla yükselen fiyatlar gıda ve temel malları birçok Yemenli için ulaşılamaz duruma getirmektedir," diyor New America'da kıdemli bir araştırmacı olan Alex Stark.

"Yükselen fiyatlar, her iki tarafın da kendi para birimini üretmesi, yolsuzluk, iyi bir gelir sağlayan iş eksikliği vb.

Bu yıl şimdiye kadar, sivillerin krizin devamı için ödeme yaptığı masum yaşamları daha da göz ardı edildi.

Koalisyonun 21 Ocak'ta Yemen'in kuzeyindeki bir hapishaneye düzenlediği hava saldırısında en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Suudi liderliğindeki ittifak saldırının arkasında olduğunu reddetti.

Fransızca baş harfleri MSF ile bilinen Sınır Tanımayan Doktorlar, artan ölü sayısıyla birlikte Yemen'de ülke içinde yerinden edilmiş yeni insan dalgaları hakkında alarm verdi.