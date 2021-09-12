Adam, Sahte Faturalar Göndererek Google ve Facebook'tan 100 milyon Dolar Çalmaktan Suçlu Bulundu

Kontrol ettiği hesaplara 100 milyon dolardan fazla para transfer etmek için Google ve Facebook'u kandıran Litvanyalı bir adam, elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti.ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 50 yaşındaki Evaldas Rimasauskas, 2013 ve 2015 yılları arasında Kaliforniya merkezli teknoloji şirketlerine sahte faturalar gönderdi. ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı'na 2016 yılında sunulan bir iddianameye göre, Letonya ve Kıbrıs'taki bankalarda birkaç hesabı kontrol eden bir şirketin yönetiminde yer aldı.

Reuters'in bildirdiğine göre, Rimasauskas ve ismi açıklanmayan ortakları, Tayvan merkezli, Facebook ve Google ile iş yapan bir donanım şirketi olan Quanta Computer olarak poz veriyorlardı.

Rimasauskas, Yargıç George B Daniels'ın 24 Temmuz'da bir ceza tarihi belirlediği Manhattan'daki federal mahkemede telgraf dolandırıcılığını kabul etti.

Suçlama, 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar veya suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar bir para cezası gerektirebilir. Rimasauskas'ın savcılarla yaptığı savunma anlaşması, hapis cezasını tamamladıktan sonra neredeyse kesin olarak sınır dışı edileceğini söyledi. New York Güney Bölgesi'nin ABD avukatı Geoffrey S Berman Çarşamba günü yaptığı açıklamada şunları söyledi: dünyanın her yerindeki banka hesapları.”

İddianamede, para transferlerinden bazılarının New York City'deki bankaları kapsadığı belirtildi. Berman, "Rimasauskas, dolandırıcılık planını yürütürken dünyanın yarısında bir bilgisayar ekranının arkasına saklanabileceğini düşündü, ancak öğrendiği gibi, Amerikan adaletinin kolları uzun ve şimdi bir ABD hapishanesinde önemli bir süre ile karşı karşıya" dedi. Rimasauskas, 2017 yılında Litvanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. Mahkeme belgelerine göre, yaklaşık 50 milyon dolar kaybetmeyi kabul etti.

Geçen hafta yaptığı itiraftan sonra 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Temmuz ayında yargılanması planlanıyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre, Rimasauskas mahkemeye çıkarken bilerek dolandırıcılığa katıldığını ve görevinin planı kolaylaştırmak için banka hesaplarını açmak olduğunu söyledi. “Banka hesapları açmam istendi” dedi. "Bundan sonra bu hesaplarla hiçbir şey yapmadım."

Adalet Bakanlığı, teknoloji şirketlerinden Kıbrıs ve Letonya'daki banka hesaplarına para aktarıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Bay Rimasauskas'ın "çalınan fonların Letonya da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde farklı banka hesaplarına hızla aktarılmasına neden olduğunu söyledi. Kıbrıs, Slovakya, Litvanya, Macaristan ve Hong Kong.”

Açıklamada, büyük para transferlerini açıklamak için bankalara sahte belgeler sağlanmasına da yardımcı olduğu belirtildi. Rimasauskas başlangıçta kimlik hırsızlığı ve kara para aklama dahil beş suçtan suçlandı.

Ancak avukatı Paul D Petrus Jr., geçen haftaki elektronik dolandırıcılık suçlamasının ardından, kalan dört suçlamanın hüküm verirken reddedilmesi gerektiğini söyledi.

"Bay. Rimasauskas bu konuda önemli bir aktör olmaktan çok uzaktı” diyen Petrus, planla bağlantılı olarak suçlanan başka bir kişi tanımadığını da sözlerine ekledi.