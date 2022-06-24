ABD Senatosu, On Yıllardır İlk Kez İki Partili Silah Güvenliği Yasasını Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ülkenin Yüksek Mahkemesi , Amerikalıların kendilerini savunma için halka açık yerlerde tabanca taşımaya anayasal bir hakka sahip olduklarına karar vererek silah haklarını geniş ölçüde genişlettiğinden , iki taraflı mütevazi silah güvenliği önlemleri paketini onayladı .

Senato'nun Perşembe günkü eylemi ve muhafazakar çoğunluk tarafından itilen Yüksek Mahkeme kararı, Uvalde, Teksas ve Buffalo, New York'ta 30'dan fazla kişiyi öldüren kitlesel çekimlerden haftalar sonra ABD'deki ateşli silahlar konusundaki derin bölünmeyi gösteriyor.

65-33 oyla onaylanan Senato tasarısı, dünyada kişi başına en yüksek silah sahibi olan ve varlıklı ülkeler arasında her yıl en yüksek sayıda toplu silahlı saldırıya uğrayan bir ülkede otuz yıl içinde geçirilen ilk önemli silah kontrol yasası olma özelliğini taşıyor.

Tasarı için oylamada 50 Demokratın tümüne yaklaşık 15 Cumhuriyetçi katıldı.

“Bu iki partili yasa, Amerikalıları korumaya yardımcı olacak. Oylamanın ardından Başkan Joe Biden, okullardaki ve topluluklardaki çocuklar bu sayede daha güvende olacak” dedi. "Temsilciler Meclisi bu iki taraflı tasarıyı derhal oylamalı ve masama göndermelidir."

Destekçilerin hayat kurtaracağını söylediği tasarı mütevazı. Silah sahipliği üzerindeki en önemli kısıtlama, aile içi şiddet veya çocuk olarak önemli suçlardan hüküm giymiş olası silah alıcıları için arka plan kontrollerini sıkılaştıracaktır.

Cumhuriyetçiler, saldırı tarzı tüfekler veya yüksek kapasiteli dergilerin yasaklanması gibi Biden de dahil olmak üzere Demokratlar tarafından tercih edilen daha kapsamlı silah kontrol önlemlerinden ödün vermeyi reddetti.

Demokratik Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylama öncesinde salonda yaptığı konuşmada, "Bu, silah şiddetinin ulusumuzu etkileme biçimleri için her derde deva değil, ancak doğru yönde çok geç kalınmış bir adım" dedi.

Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tasarının geçişini alkışladı ve yaptığı açıklamada, Cuma günü Meclis'te ilerleyeceğini ve mümkün olan en kısa sürede oylamanın geleceğini söyledi. Meclis Cumhuriyetçileri, üyelerine tasarıya karşı oy kullanma talimatı vermişti, ancak oda Demokratlar tarafından kontrol edildiğinden, tasarının geçişi için desteklerine gerek yoktu. Biden yasa tasarısını imzalayacak.

'Ciddi etkiler'

Gün, silah şiddetini azaltma savunucuları için buruk geçti. Sağ eğilimli Yüksek Mahkeme, muhafazakar cIout'un kalıcı gücünün altını çizerek, New York eyaletinin ev dışında gizli tabanca taşıma sınırlarını kaldırdı.