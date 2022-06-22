ABD Şehri, Daunte Wright'ın Polis Tarafından Öldürülmesinden Dolayı 3.2 Milyon Dolar Ödeyecek

ABD'nin Minneapolis kentindeki bir banliyö, Minnesota, silahını taser için karıştırdığını söyleyen bir polis memuru tarafından ölümcül bir şekilde vurulan Siyah bir adam olan Daunte Wright'ın ailesine 3,2 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avukatlar Salı günü geç saatlerde yaptıkları açıklamada, Wright'ın ailesinin Brooklyn Center'a açtığı haksız ölüm davasının çözümünün, şehrin polis memurları için daha fazla eğitim konusunda bir anlaşmaya varılana kadar kesinleşmeyeceğini söyledi.

"Bu trajik davadaki kapsamlı çözüm, aileye derin kayıpları için anlamlı bir hesap verebilirlik ölçüsü sağlayacaktır" dediler. "Aile, mirasının olumlu olmasını umuyor ve başka herhangi bir ailenin bu tür bir kedere katlanmasını engelliyor."

Wright, Nisan 2021'de , 20 yaşındaki Wright'ın arabasında süresi dolmuş kayıt etiketleri olduğu için durdurulmasının ardından beyaz olan Brooklyn Center memuru Kim Potter tarafından göğsünden bir kez vuruldu . Şimdi eski memur daha sonra birinci ve ikinci derece adam öldürmeden suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı .

Öldürme, birçok kişi tarafından Siyah Amerikalılara yönelik haksız polis şiddetinin bir başka örneği olarak görülmesiyle, ülke çapında bir tepkiye yol açtı. Olay , eski bir Minneapolis polis memuru olan Derek Chauvin'in , ölümü ülke ve dünya çapında gösterilerin başlamasına yardımcı olan George Floyd'u öldürdüğü yerin yakınında meydana geldi .

Duyuru, siyahların polis tarafından vurulmasıyla ilgili bir dizi anlaşmanın ortasında geldi . Geçen yıl, Minneapolis şehri Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödemeyi kabul etti, avukatlar bunun ABD tarihinde türünün en büyük duruşma öncesi anlaşması olduğunu söyledi.

Kentucky, Louisville şehri Eylül 2020'de Breonna Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar ödemeyi ve polis uygulamalarında reform yapmayı kabul etti . Taylor, başarısız bir baskın sırasında evinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

Daha önce Minnesota, Temmuz 2017'de evinin arkasında şüpheli bir saldırı olduğunu bildirmek için 911'i aradıktan ve çağrısına yanıt veren memurlardan biri olan Mohamed Noor tarafından ölümcül bir şekilde vurulduktan sonra Justine Ruszczyk Damond'un ailesine 20 milyon dolar ödemişti. Noor, Somali kökenli Amerikalı ve Damond beyazdı.