Yosemite Yangını Dünyanın En Büyük Ağaçlarını Tehdit Ediyor

Washburn Fire, son 24 saat içinde iki katına çıktı ve şimdi 1.591 akre yaktığı tahmin ediliyor.

İtfaiyeciler, dünyanın en büyük ve en eski sekoya ağaçlarından bazılarını korumak için zorlu arazide çalışıyor.

Yangının yakınındaki sakinler ve kampçılar tahliye edildi ve yoğun duman bölgenin hava kalitesini kötüleştirdi ve parkın doğal manzarasını engelledi.

7 Temmuz'da başlayan yangın, yaklaşık 3.000 yaşında olduğu düşünülen ünlü Boz Dev dahil Mariposa Korusu'ndaki en az 500 dev sekoyayı tehdit ediyor.

Şu an için hiçbiri yangından zarar görmedi.

Yosemite itfaiye ve havacılık yönetimi departmanı, ağaçların etrafındaki nemi artırmak için bir sprinkler sistemi kurarak ve potansiyel yakıtları sahadan uzaklaştırarak koruyu "proaktif olarak koruduğunu" söyledi.

Washburn Yangını, milli parkın içinde bulunan Wawona topluluğu ve Wawona yakınlarında kalan yüzlerce kampçı da dahil olmak üzere yaklaşık 1.600 kişiyi bölgeyi tahliye etmeye zorladı.

Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor. İtfaiye yetkilileri, sıcak ve kuru hava koşullarının alevleri kontrol etmeyi zorlaştırdığını söylüyor.

Dev sekoyalar gezegendeki en büyük ağaçlardan bazılarıdır. En büyüğü 83 metre (275 fit) boyunda ve tabanda çapı 11 metreden (36 fit) fazladır.

Olağanüstü uzun ömürleri - yaklaşık 3.000 yıl yaşayabilirler - aynı zamanda onları dünyadaki en eski canlılar arasında yapar.

Mariposa Korusu, federal hükümet tarafından "kamu kullanımı, tatil yeri ve rekreasyon" için korunan ilk doğal doğal alan olarak Amerikan tarihinde tarihi bir yere sahiptir. Yasa, 1864'te Başkan Lincoln tarafından imzalandı.

Geçen yıl, binlerce dev sekoya, Kaliforniya'daki orman yangınları tarafından yok edildi.

Yetkililer, bu yıl şimdiye kadar ABD genelinde 35.000'den fazla orman yangınının yakıldığını ve bunun ortalamanın oldukça üzerinde olduğunu söylüyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu daha yüksek sıcaklıklar ve daha aşırı kuraklık koşulları, orman yangınlarını daha yaygın hale getiriyor.