ABD, Putin'in Ukrayna Kültürünü Silmek İstediğini Söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Ukrayna kültürünü ve kimliğini "silmeye" çalıştığını söyledi.

Rusya maliye bakanı, bu yıl 14,4 milyar dolarlık ek enerji geliri elde etmeyi beklediğini ve bunun bir kısmının ülkenin Ukrayna'daki saldırısını finanse etmeye gideceğini söyledi.

UCM savcısı, Rusya'yı iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada işbirliği yapmaya çağırıyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, bir Türk yetkili, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma çabalarıyla ilgili tartışmaların "kolay bir süreç olmadığını" ancak devam edeceğini söyledi.

Daha fazla silah 'gündemin başında': Ukrayna Dışişleri Bakanı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'ya daha fazla silah geleceğini söyledi.

Kiev Independent'a göre, ağır silahlar "gündemin en üst sıralarında" yer alıyordu.

Putin hedefinin 'tam sıfırına' ulaştı: ABD'li yetkili

Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Putin'in doğudaki çatışmaların yoğunlaşmasına rağmen Ukrayna'daki hedeflerinin "tam olarak sıfırına ulaştığını" söyledi.

"Değerlendirmemiz, Rusların Donbas'ta bazı kazanımlar elde etmeye devam ettiği yönünde. Büyük bir büyüklük değil – sıçramalar ve sınırlar değil. Sert bir Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalıyorlar ve yüzleşmeye devam ediyorlar, "dedi Kirby gazetecilere düzenli bir basın toplantısında.

"Bu konuda neredeyse 100 gün kaldık ve Putin stratejik hedeflerinin tam olarak sıfırına ulaştı" dedi.

Zelenskiy: Doğu'daki durum 'son derece zor'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Donbas'ta azami çabayı yoğunlaştırmaya devam etmesi nedeniyle ülkenin doğusundaki durumun son derece zor olduğunu söyledi.

"Beklendiği gibi, durum (Donbas'ta) son derece zor," dedi Zelenskiy, gece konuşması sırasında.

"İşgalciler, 24 Şubat'tan sonraki savaşın ilk günlerinde, en azından savaşın 100. gününden önce ulaşmayı umdukları hedeflere ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yüzden maksimum topçu ve yedekleri yoğunlaştırdılar. Hem füze hem de hava saldırıları kullanıyorlar."

Ayrıca, Luhansk bölgesindeki iki önemli şehir olan Lyman ve Sievierodonetsk'in, Rus kuvvetlerinin Lyman'ı ele geçirdiği ve Sievierodonetsk'i kuşattığı yönündeki haberlerin ortasında asla Rus olmayacağını söyledi.

İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmeleri 'devam edecek': Türk yetkili

Üst düzey bir Türk yetkili, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, İsveç ve Finlandiya ile iki ülkenin NATO'ya katılma çabaları üzerine yapılan görüşmelerin "kolay bir süreç olmadığını" ancak devam edeceğini söyledi.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'yı "teröristleri" barındırmakla suçlarken, Stockholm'ü Suriye'deki savaşa katılımı nedeniyle 2019'da Ankara'ya silah satışlarını askıya almakla eleştirerek, ABD önderliğindeki ittifaka katılma yönündeki son teklifleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

İsveçli ve Finlandiyalı diplomatlar, farklılıklarını köprülemeye çalışmak için Çarşamba günü Türkiye'de bir araya geldi.

Reuters'a konuşan Türk yetkili, İsveç ve Finlandiya'nın Ankara'nın desteğini kazanmak için "zor" adımlar atması gerektiğini söyledi. "Daha fazla müzakere devam edecek. Ancak bir tarih çok yakın görünmüyor, "dedi yetkili.