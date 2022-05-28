'Alternatif Gerçekler' ABD Demokrasisini Nasıl Tehdit Ediyor?

Mart 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland kentinde berrak ve güneşli bir günde, Başkan Joe Biden, Air Force One'ın kırmızı halı kaplı basamaklarına sıçradı. Uçağın girişine tırmanmaya başladıktan dört saniye sonra kaydı. Uzandı, sol eliyle basamaklardan birinde kendini sabitledi ve tekrar tırmanmaya başladı. İkinci kez tökezledi. İki adım sonra, bir kez daha düştü - bu sefer sol bacağına garip bir şekilde indi. Durdu, kılavuz rayı kavradı, takım elbise pantolonunu fırçaladı ve bir kez daha – bu sefer daha yavaş – uçağın kapısına doğru ilerledi.

Beyaz Saray basın ofisi hızla başkanın "yüzde 100 iyi" olduğunu ve bir rüzgar rüzgarı tarafından dengesini bozduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ancak başkanlığına sadece 58 gün kala yaşanan olay, Biden'ın muhalifleri tarafından 78 yaşındaki liderin işini yerine getirecek kadar fiziksel olarak sağlam olmadığının kanıtı olarak ele geçirildi.

Vahşi bir 2020 seçim kampanyasından sonra, Biden'ın defalarca tökezlediği görüntülerin, Biden'a kaybeden Cumhuriyetçilerin lanetleyici yorumlarını çekmesi şaşırtıcı değil. Ne de olsa, göreve uygunluk konusundaki benzer endişeler, sadece sekiz ay önce, o zamanki Başkan Donald Trump'ın New York'taki West Point Askeri Akademisi'nde bir rampadan dengesiz bir şekilde yürürken görüldüğü zaman Demokratlar tarafından dile getirildi (West Point ziyaretinden bir gün önce 74 yaşına giren Trump, daha sonra "deri tabanlı ayakkabılarının" "kaygan" yürüyüşü yönetmesini zorlaştırdığını iddia etti).

İki liderin fiziksel yeteneklerinin farklı yorumları, küçük partizan keskin nişancılığı olarak reddedilebilir, ancak ABD içinde bu iki ana verilen tepkiler, belki de bugün Amerika'nın karşı karşıya olduğu en zorlu konulardan birine işaret ediyor: Gerçek nedir?

Biden gerçekten rüzgarla ayaklarını uçurdu mu, yoksa tökezledi mi? Trump'ın ayakkabılarının tabanları West Point'te yürüdüğü yol için gerçekten suçlanıyor muydu, yoksa başka bir sebep var mıydı? İki adamın fiziksel kaymaları, gerçekte olanların gerçekliğini değiştirmek isteyen insanlar tarafından yeniden yorumlandı mı?

Gerçeğin paralel evrenine hoş geldiniz.

Burası, paylaşılan bir gerçeklik üzerindeki anlaşmazlıkların ABD genelinde genişlemeye ve sertleşmeye neden olduğu bir yer. Bir zamanlar saygı duyulan otoritelerin – öğretmenler, bilim adamları, gazeteciler, politikacılar ve diğerleri – şimdi kendi radikal gündemlerini zorlamak için gerçekleri çarpıttığından şüpheleniliyor.

Gerçekleri çarpıtma konusundaki bu isteklilik, Donald Trump'ın avukatı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani tarafından, Ağustos 2018'de NBC'den Chuck Todd ile Meet the Press programında yapılan bir televizyon röportajında şok edici bir şekilde açıklığa kavuşturuldu.

"Gerçek gerçek değildir," dedi Giuliani.

Quassim Cassam, Birleşik Krallık'taki Warwick Üniversitesi'nden felsefe profesörüdür ve kendini tanıma, Kantçı epistemoloji ve algı üzerine yazmaktadır. Bu sözleri, George Orwell'in 1984 tarihli romanında, Winston Smith karakterinin Big Brother'ın bir temsilcisi tarafından işkence gördüğü ve onu iki artı ikinin beşe eşit olduğuna inanmaya zorladığı ana benzetiyor.