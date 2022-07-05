ABD Polisi: Chicago Şüphelisi Haftalarca Saldırı Planladı

Kolluk kuvvetleri, 21 yaşındaki Robert Crimo III'ün saldırıda kullandığı yüksek güçlü tüfeği yasal olarak satın aldığına inanıyor.

Yetkililer, zanlının kaçan kalabalıkla birlikte olay yerinden kaçmak için kadın kıyafetleri giydiği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Highland Park'ın Bağımsızlık Günü geçit töreninde düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Polise göre net bir sebep yok

Suç görev gücü sözcüsü Chris Covelli, bu noktada yetkililerin saldırı için net bir neden belirleyemediğini söyledi.

Gazeteciler tarafından silahlı adamın silahları hakkında soru sorulan Covelli, Crimo'nun en az iki tüfek ve tabanca kullandığını söyledi. İncelenen tüm silahlar, Crimo tarafından yasal olarak satın alındı.

Covelli, ateş etmenin tamamen rastgele göründüğünü ve saldırının din veya ırk tarafından motive edildiğine inanmak için hiçbir neden olmadığını da ekliyor.

Crimo, kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi

Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Christopher Covelli'den daha fazlasını duyuyoruz.

Crimo'nun olay yerinden kaçmak için annesinin arabasını kullandığını ve kadın kıyafetleri giyerek kimliğini gizlediği için topluluğa karıştığını söylüyor.

Covelli, Crimo'nun annesinin arabasının içinde ikinci bir tüfek bulunduğunu da ekliyor.

Crimo'nun gözaltında kaldığını ve başka biriyle birlikte hareket ettiğine dair hiçbir belirti olmadığını da ekliyor.

Polis, saldırının birkaç hafta planlandığını söyledi

Highland Park yetkilileri, altı kişinin öldüğü Dört Temmuz geçit töreni çekimleri hakkında bir basın toplantısı düzenliyor.

Polis, 21 yaşındaki Robert E Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta boyunca planladığını söyledi.

Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Christopher Covelli, cep telefonu kayıtları ve diğer görüntülerden önemli miktarda bilgi elde edildiğini söyledi.

Covelli, Crimo'nun kimliğini gizlemek için kadın kıyafetleri giydiğini söylüyor.

Covelli, yasal olarak satın alınan bir tüfekten 70'den fazla mermi atıldığını ekliyor.

'Yeter artık'

Saldırıların ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan ve eyalet valisinden haber aldık. Şimdi sıra, bir tweet'te yazan Illinois vali yardımcısı Juliana Stratton'da: "Yeter artık."

Stratton, silah şiddetinin "bizim benzersiz Amerikan vebamız" olduğunu söylediğinde valinin ifadesini tekrarladı.

"Ben de kızgınım. Hepimiz öyle olmalıyız" diye ekledi.

Highland Park'ın Bağımsızlık Günü çekiminde altı kişi öldü ve en az üç düzine kişi yaralandı.