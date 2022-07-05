Sloviansk Saldırılarında En Az 2 Kişi Öldü

Donetsk bölgesi valisi, Rusya'nın Sloviansk'ı bombalaması sonucu iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Luhansk bölgesini ele geçirmesinin nispeten hızlı olduğunu ve önceki saldırılarından daha iyi koordinasyon gösterdiğini söyledi.

Sloviansk belediye başkanı, Rusya'nın kasabayı "büyük bombardımanla" vurduğunu söyledi.

Rus milletvekilleri, savaş ekonomisi önlemlerini mümkün kılan iki yasa tasarısına ilk onay damgasını verdi.

BM, Ukrayna'daki 'anlamsız savaşı' kınadı

BM insan hakları şefi, işgalin yol açtığı “dayanılmaz” sivil acıya son verilmesini talep ederken Rusya'nın Ukrayna'daki “anlamsız savaşını” kınadı.

Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki son duruşmasında, düşmanlıklara derhal son verilmesi ve savaş mağdurlarının tazmin edilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, “Düşmanlıkların beşinci ayına girerken, Ukrayna'daki çatışmanın dayanılmaz bedeli artmaya devam ediyor” dedi.

Sloviansk bombardımanında en az 2 kişi öldü: Vali

Donetsk bölgesi valisi Pavlo Kyrylenko Telegram'a verdiği demeçte, Rusya'nın Sloviansk'ı bombalaması sonucu iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi. Şehrin belediye başkanı, Moskova güçlerinin şehir pazarını hedef aldığını söyledi.

“Ruslar bir kez daha kasıtlı olarak sivillerin toplandığı yerleri hedef alıyor. Bu saf ve basit bir terörizmdir” dedi Kyrylenko, Telegram'da yerel halkı tahliye etmeye çağırdı.

Rusya ve Belarus'taki buz hokeyi yasağı güvenlik gerekçesiyle onaylandı

Rusya ve müttefiki Beyaz Rusya'nın, Ukrayna'nın işgalinin ardından dünya buz hokeyi şampiyonasından alınan yasaklara karşı yaptığı itiraz, uluslararası yönetim organı tarafından reddedildi.

Rusya grevi en az bir kişiyi öldürdü Sloviansk: Polis

Polis, Rus güçlerinin Slovensk'te bir pazara baskın düzenlediğini, bir kadını öldürdüğünü ve en az üç kişiyi yaraladığını söyledi.

Polis, pazarın o gün için kapandığını, ancak bazı dükkanların hala açık olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına, saldırının ardından pazarda bulunan ve üzerinde "savaş suçları müfettişi" yazan bir yelek giyen Savcı Oleksandr Bakumenko, "Polisle birlikte şehrin bombalanmasını belgeliyoruz" dedi.

Rusya'nın sözcüsü parlamentodan Norveç deniz anlaşmasını rafa kaldırmasını istedi

Rusya parlamentosunun alt kanadının sözcüsü, üst düzey bir yasa koyucudan ülkenin NATO üyesi Norveç ile deniz sınırını belirleyen bir anlaşmayı rafa kaldırmasını istedi.

Parlamentoda Norveç'i Svalbard takımadalarındaki Rus nüfuslu yerleşimlere yapılacak gıda teslimatlarını engellemekle suçlayan yorumlara yanıt veren Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, dairenin uluslararası ilişkiler komitesi başkanından anlaşmayı "mahkûm etme" konusunu incelemesini istedi.