ABD Ordusu, Ortadoğu'dan Yüzlerce Birlik ve Füzesavarları Çekecek

Yetkililere göre Pentagon, Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden yaklaşık sekiz Patriot füzesavar bataryası çekiyor. Bu yetkililer, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması veya Thaad sistemi olarak bilinen başka bir füzesavar sisteminin Suudi Arabistan'dan çekildiğini ve bölgeye atanan savaş uçaklarının azaltıldığını söyledi.

Hızlandırılmış geri çekilmeler, Orta Doğu'daki sahadaki son birkaç değişikliğin yanı sıra Washington'un Biden yönetimi altındaki kendi stratejik zorunluluklarını yansıtıyor. Afganistan'daki savaş yavaşlayıp, ABD birliklerinin ve silah konuşlandırmalarının baş itici gücü olarak yirmi yıllık kontrgerillayı sona erdirirken, Biden yönetimi, şu anda iki ülke arasındaki rekabetle tanımlanan bir ulusal güvenlik ortamında baş rakibi olan Çin'e karşı koymaya yönelik güçlerini artırmak istiyor.

Ayrı olarak, Biden yönetiminin ABD'nin Ortadoğu'daki baş düşmanı olan İran'a yönelik politikası, 2015 uluslararası nükleer anlaşmasının gözden geçirilmiş bir versiyonuna yeniden girmek için müzakerelere odaklanıyor. Bu nedenle, Pentagon yetkilileri, Trump yönetiminin maksimum baskı kampanyasının daha fazla askeri esenlik kullanmasının ardından savaş riskinin azaldığını görüyor.

Suudi Arabistan gibi bölgedeki ABD müttefikleri de, Suudi Arabistan'ın Yemen'de uzun süredir devam eden bir savaşta savaştığı İran destekli Husi milislerin saldırıları karşısında kendi savunmalarını güçlendirdi. Ve Biden yönetimi, Başkan Biden'in bu hafta başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirvenin ana hedefi olan Rus siber saldırıları ve asker yığınları hakkında endişelenmek için daha az zaman harcamasına izin vererek Rusya ile ilişkileri daha yönetilebilir bir temele taşımaya çalışıyor.

ABD ayrıca, yetkililerin Irak güçlerinin ülkeyi güvence altına alabileceğine karar vermesi nedeniyle geçen yıl kuvvet duruşunu yarı yarıya -veya 2.500 asker- azalttığı Irak'taki varlığını da azaltıyor.

Yetkililer, daha önce bildirilmeyen son indirimlerin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı değişiklikler hakkında bilgilendirdiği 2 Haziran tarihli bir çağrının ardından bu ayın başlarında başladığını söyledi. Yetkililer, kaldırılan askeri donanımın çoğunun Suudi Arabistan'dan geldiğini söyledi.

ABD, Ocak 2020'de İran'ın ABD birliklerinin konuşlandığı batı Irak'taki Al Asad üssüne füze fırlatmasının ardından Patriot füzesavar sistemlerini Irak'a taşıdı. İran saldırısı, İran askeri lideri Qassem Soleimani'yi öldüren ABD drone saldırısına bir yanıttı.

Pentagon, Eylül 2019'da bir Suudi petrol tesisine İran dronları tarafından saldırı düzenlendikten sonra Patriot füzesavar bataryaları ve Thaad sistemini Suudi Arabistan'a göndermeye başlamıştı.