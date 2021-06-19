Emekliye 192 TL Taksitle Alınacak, Kredi Müjdesi Geldi: Emekli olan kişilere 192 TL taksitle kredi duyurusu geldi. Emekli olan kişilere beş bin TL’ye kadar verilecek olan bu kredilerde 192 TL taksitle işlem yapılacak. Emeklilere Halkbank mini kredi adında bir kredi kampanyası paylaştı. Bu krediler sadece emekli olan kişilere verilen kredilerdir. Emekli olan kişiler, bu kredileri 36 ay vadeye kadar 5000 TL olarak Halkbank üzerinden alabilirler. Tüm ihtiyaçlarınıza göre verilen bu destek kredileri, 1.58 faiz oranı ile işlem yapılacaktır.

Emekliye kredi veren bankalar arasında en çok tercih edilen şüphesiz ki Halkbank oluyor. Çünkü bu banka emekliye şartsız, gelir belgesiz anında onaylı krediler veriyor. Sizlerde bu kredileri alarak emekli olmanız durumunda ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Emekli olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli mini kredi alacaklarsa, limit 5000 TL olacak ve aylık ödemesi 192 TL olacak. Bu krediyi aldığınızda, 192 TL sizin emekli maaşınızdan kesilecek. Nakit ihtiyacı olan emeklilere bu kredi son derece umut verici…

5000 TL Kredi Hemen Veriliyor

Halkbank üzerinden 5000 TL kredi başvurusu için bankaya gitmenize bile gerek yok. Emekli maaşını Halkbank’tan alan emekliler, 5000 TL kredi için bu bankanın internet bankacılığını kullanabilirler. Ayrıca banka şubelerine giderek de kredi başvurusu yapılıyor. Sizlerde bu kredileri almak istiyorsanız, 5000 TL kredi başvurusu için banka ile iletişime geçebilirsiniz.

5000 TL Üzeri de Kredi Verilecek

5000 TL üzerinde de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaşını Halkbank’tan alan kişilere, bu banka 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Sizlerde bu bankanın kredi kampanyalarına katılarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankadan ayrıca borç kapatma kredisi de alabileceklerdir. Borç kapatma kredisi ile birlikte, diğer bankalarda olan tüm borçlarınızı kapatarak kredinizi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli bu kredilerde ödeme tablosunu da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.