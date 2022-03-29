Rusya, Baltık Ülkelerinden 10 Diplomatı Sınır Dışı Etti

Rusya, estonya ve Letonya'dan üçer, Litvanya'dan dört diplomat da dahil olmak üzere üç Baltık ülkesinden 10 diplomatın sınır dışı edilmesini duyurdu.

Hareket, üç Baltık ülkesinin bu ayın başlarında koordineli bir eylemle toplam 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra Salı günü geldi.

Letonya, Rus diplomatların faaliyetlerinin diplomatik statüleriyle çeliştiğini ve sınır dışı etme kararının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini de dikkate aldığını söyledi.

Rusya dışişleri bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, üç ülkenin büyükelçilerini diplomatlarına karşı atılan "kışkırtıcı" ve "temelsiz" eylemden şikayet etmeye çağırdığını söyledi.

Letonya, Litvanya ve Estonya bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı ve şimdi hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi. Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Moskova'ya uygulanan Batı yaptırımlarını güçlü bir şekilde desteklediler.

Pazartesi günü Rusya, Bratislava' nın bu ayın başlarında üç Rus diplomatı casusluk suçundan sınırdışı etmesi sonrasında üç Slovak diplomatı tat için bir hareketle sınır dışı etti.

Yine Pazartesi günü, Kuzey Makedonya diplomatik normları ihlal ettikleri gerekçesiyle beş Rus diplomatı sınır dışı etti.

Abd, Polonya ve Bulgaristan'ın bu ayın başlarında yaptığı bir dizi benzer hareket vardı.