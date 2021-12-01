ABD Kürtaj Hakları Davası Yüksek Mahkeme Tarafından Ele Alınacak

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, kadın hakları savunucularının ülke tarihinde potansiyel bir dönüm noktası dediği şeyde, ABD'de on yıllardır kürtaja erişimi tersine çevirebilecek bir davayı ele almaya hazırlanıyor.

Ülkenin en yüksek mahkemesi Çarşamba günü, 2018'de çıkarılan ve 15 haftalık hamilelikten sonra kürtajı yasaklayan bir Mississippi eyalet yasasının anayasaya aykırı olup olmadığına ilişkin argümanları dinleyecek.

Duruşma, Yüksek Mahkeme tarafından gelecek yıl, Roe v Wade olarak bilinen bir dönüm noktası kararında verilen, federal olarak korunan yaklaşık 50 yıllık kürtaj haklarını devirebilecek bir karar veriyor. ABD Yüksek Mahkemesi şimdi 6-3 muhafazakar çoğunluğa sahip olduğu için geliyor.

Kürtaj haklarını destekleyen ilerici bir siyasi savunuculuk grubu olan People for the American Way'in başkan yardımcısı Marge Baker, Mississippi davasının sonucu hakkında “Tehdit çok gerçek” dedi.

“Cumhuriyetçi müttefiklerin de yardımıyla aşırı sağ, mahkemeleri kürtaj karşıtı düşmanlarla doldurmaya çalışıyor. Roe v Wade'in tamamen baltalandığını görebiliriz, ”dedi Baker Al Jazeera'ya Yüksek Mahkeme duruşmasının arifesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde.

1973'te Yüksek Mahkeme, Roe v Wade davasında, kadınların ABD Anayasası uyarınca, bir fetüsün uygun görüldüğü 24 haftalık hamileliğe ulaşmadan önce istedikleri zaman kürtaj yaptırma hakkına sahip olduklarına karar verdi.

Bu karar, 1992'de ABD eyaletlerinin 24 haftadan önce kürtaj yaptırmak isteyen kadınlara “gereksiz bir yük” yükleyemeyeceğini belirten ikinci dönüm noktası olan Planned Parenthood v Casey davasında onaylandı ve revize edildi.

2019 yılında, Beşinci Daire ABD Temyiz Mahkemesi, Mississippi kürtaj yasasını anayasaya aykırı bularak iptal etti ve “Roe v Wade tarihine kadar uzanan kesintisiz bir çizgide, Yüksek Mahkemenin kürtaj davalarının bir kadının kürtaj davasını oluşturduğuna (ve tasdik ettiği ve yeniden onayladığına) karar verdi. yaşama gücünden önce kürtajı seçme hakkı.”

Resmi olarak Dobbs v Jackson Kadın Sağlığı olarak bilinen Mississippi davasında Çarşamba günü yakından izlenen Yüksek Mahkeme argümanları, kürtaj yasasının alt mahkemelerin karar verdiği gibi anayasaya aykırı olarak kabul edilip edilmeyeceğine odaklanacak.

Kürtaja karşı siyasi bir grup olan Susan B Anthony List'in başkan yardımcısı Mallory Quigley, "Bu, mahkemenin 50 yılda Roe'ya karşı Wade'in aşırı kapsamını ve müteakip kürtaj kararlarını düzeltmek için sahip olduğu en önemli fırsat" dedi.

Kürtaj karşıtı hakları savunucuları, mahkemedeki muhafazakar yargıçların, Roe v Wade tarafından belirlenen “keyfi” bir emsal olarak tanımladıkları şeyi bozacağını umuyorlar.

Yıllarca, Yüksek Mahkeme'nin bu davadaki kararında hata yaptığını ve federal mahkemelere kararı bozacak yargıçlar kurmaya zorladığını savundular.

Quigley, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Devletlerin insanların değerlerini yansıtan yasalar çıkarma, uzlaşma sağlamak için demokratik süreci kullanma ve fikir birliği, bulunduğunuz yere bağlı olarak farklı görünecek" yeteneğine sahip olmasını istiyoruz.