Nijerya'daki Tekne Faciasında Onlarca Kişi Öldü

Kurtarma yetkililerine göre, Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kano eyaletindeki Bagwai Nehri'nde çoğu 8 ila 15 yaşları arasındaki çocuklardan oluşan düzinelerce yolcuyu taşıyan aşırı yüklü bir tekne alabora oldu.

Kano eyaleti itfaiye sözcüsü Saminu Abdullahi, olayın Salı günü geç saatlerde gerçekleştiğini söyledi.

“29 ceset çıkardık… ve yedi yolcuyu kurtardık. Abdullahi Çarşamba günü AFP haber ajansına verdiği demeçte, kalan 13 ceset için arama çalışmaları sürüyor.

Abdullahi, teknenin "12 yetişkini taşıma amaçlı olduğunu, ancak kaptanın çok sayıda çocuğu gemiye yerleştirdiğini" söyledi.

Kano eyaletinin Badau köyünden çocuklar, dini bir tören için nehrin diğer yakasındaki Bagwai kasabasına gidiyorlardı.

Nijerya su yollarında çoğunlukla aşırı kalabalık, kötü hava koşulları ve bakım eksikliği nedeniyle tekne kazaları trajik biçimde yaygındır.

Geçen ay, komşu Jigawa eyaletinde, tekneleri alabora olduğunda yaşları 10 ile 12 arasında değişen yedi kız çocuğu boğuldu.

Haziran ayında Sokoto eyaletinde düğün konuklarını taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaydedilen en kötü olaylardan biri, Mayıs ayında ahşap teknelerinin parçalanıp Nijer Nehri'nde batmasının ardından 150'den fazla kişinin kaybolduğu olaydı.