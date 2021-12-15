ABD ASEAN Zirvesi Planlıyor, Myanmar'a Karşı Yeni Yaptırımları Tartıyor

ABD'nin üst düzey diplomatı, Başkan Joe Biden'ın Güneydoğu Asya liderlerini Myanmar'daki krizi tartışmak üzere bir zirveye davet ettiğini ve Şubat ayında iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkenin ordusuna karşı daha sert yaptırımlar üzerinde tartıştığını söyledi.

Antony Blinken, Çarşamba günü Malezya'ya yaptığı bir gezi sırasında yorumları yaptı ve burada 10 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ni (ASEAN) “Hint-Pasifik bölgesinin mimarisi için gerekli” olarak nitelendirdi.

Gelecek yıl ASEAN ile özel bir zirve yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

ASEAN, 1 Şubat'ta ordunun Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi liderliğindeki sivil bir hükümeti devirmesinden bu yana kargaşa içinde olan Myanmar'daki krizi çözmek için diplomatik çabalara öncülük ediyor.

Güç gaspı, şiddetli bastırmayla karşılanan protestolara ve silahlı direniş gruplarına yol açtı. Blinken, darbeden bu yana geçen 10 ayda Myanmar'daki durumun kitlesel tutuklamalar ve protestoculara yönelik şiddetle “daha ​​da kötüleştiğini” söyledi.

“Rejimi ülkeyi demokratik bir yörüngeye geri döndürmek için baskı yapmak için bireysel olarak, toplu olarak hangi ek adımları ve önlemleri alabileceğimize bakmanın önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok önemli olacağını düşünüyorum” dedi.

Blinken, Myanmar'daki krizi tartışmanın yanı sıra, ASEAN ile önerilen zirvenin COVID-19 pandemisinden kurtulma, iklim değişikliği, yatırım ve altyapı gibi konuları da kapsamasının beklendiğini söyledi.

ABD dışişleri bakanı, Washington'un Çin ile artan rekabeti arasında ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan üç uluslu Güneydoğu Asya gezisinin ikinci ayağında Malezya'da. Salı günü Jakarta'da, ABD'nin bölgenin açık ve erişilebilir kalmasını sağlamak için Hint-Pasifik'teki ortak ülkelerle askeri ve ekonomik ilişkilerini genişleteceğini söyledi.

Blinken'in Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah, Biden'ın zirve davetinin ASEAN dışişleri bakanları 19 Ocak'ta bir araya geldiğinde görüşüleceğini söyledi. Ayrıca bölgesel bloğu harekete geçmeye çağırdı ve ASEAN'ın üye Myanmar'a yönelik politikası hakkında biraz “ruh araştırması” yapması gerektiğini söyledi.

Blinken'e özel olarak Myanmar'ın devlet tarafından işletilen petrol ve gaz sektörüne yönelik olası yaptırımlar soruldu, ancak yanıtında olasılıktan bahsetmedi. Bununla birlikte, Biden yönetiminin Myanmar'ın Rohingya Müslüman nüfusuna yönelik devam eden baskıyı bir "soykırım" olarak tanımlamaya "çok aktif" baktığını söyledi.

Myanmar ordusunun demokrasi lideri Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere “haksız yere gözaltına alınan” herkesi serbest bırakması, yardıma muhtaç bölgelere engelsiz insani erişime izin vermesi, protestoculara yönelik şiddeti sona erdirmesi ve Myanmar'ı “demokratik haline geri getirmesi” taleplerini tekrarladı.