ABD Kış Fırtınası Otoyolu Kapattı, Bir Gecede Yüzlerce Arabayı Mahsur Bıraktı

Yetkililer, Virginia'daki Interstate 95 otoyolunun 80 kilometrelik bölümünde yoğun kar yağışı ve altı çekicinin karıştığı bir kazanın yol şeritlerini trafiğe kapatması nedeniyle yüzlerce sürücünün gece boyunca mahsur kaldığını söyledi.

Virginia Ulaştırma Bakanlığı (VDOT), Salı günü Virginia'nın Fredericksburg şehri çevresinde I-95'in her iki yönünün de kapalı kaldığını doğruladı.

Ajans bir Twitter mesajında ​​"Ekiplerimiz aktif olarak herkesi 95'ten kurtarmak için çalışıyor. Eyaletler arası şu anda durdurulan araçları alternatif rotalara erişebilecekleri yakındaki kavşaklara yönlendirmek için planlar yapılıyor" dedi.

Pazartesi günkü traktör-römork çarpışması herhangi bir yaralanmaya neden olmadı, ancak kar biriktikçe ABD Doğu Kıyısı ana karayolu boyunca trafiği durma noktasına getirdi. Yüzlerce sürücünün sosyal medyada yakıt, yiyecek ve suyun bitmesiyle ilgili giderek daha umutsuz mesajlar göndermesiyle saatler geçti.

ABD Pasifik Kuzeybatısındaki şiddetli kış havası, bazılarını ısınma barınaklarına zorladı ve acayip rüzgarlar Colorado'da uluyan ve yaklaşık 1.000 evi yok eden bir orman yangınına neden oldu.

Ulusal Hava Servisi'ne göre, Pazartesi günkü kar fırtınası sırasında trafik yedeklemesinin etrafındaki alanlarda 30 cm'den (11 inç) fazla kar birikmiş ve orta ve kuzey Virginia'da binlerce kaza ve yolda kalmış araç rapor edilmiştir.

ABD Senatörü Tim Kaine, 19 saat boyunca yedekte mahsur kalanlar arasında olduğunu tweetledi. Yasa koyucular Capitol'e dönmek için mücadele ederken, Senato'da planlanan oylama Pazartesi günü ertelendi.

Fredericksburg'daki The Free Lance-Star gazetesinin bildirdiğine göre, Virginia Eyalet Polisi, tehlikeli yol koşulları nedeniyle 2.000'den fazla hizmet çağrısına yanıt verdi.

VDOT, zorlukları birleştirerek, orta Virginia'nın çoğunun fırtınada güç kaybettiği için trafik kameralarının çevrimdışı olduğunu söyledi. Poweroutage.us'a göre, yoğun kar yağışı ağaçların ve elektrik hatlarının devrilmesinden sonra Salı günü 281.000'den fazla müşteri elektriksiz kaldı.

Kamyon şoförü Emily Clementson, NBC Washington'a “Hiç böyle bir şey görmedim” dedi. Yolda mahsur kalan sürücülerin çoğu yolda mahsur kalma ihtimaline karşı fazladan erzak taşıdıkları için, kamyon şoförlerine paylaşacak yiyecekleri veya suları olup olmadığını sormalarını istedi. VDOT, mahsur kalan sürücülere, diğer eyaletlerden takviye kuvvetlerinin tekrar hareket etmelerine yardımcı olmak için geldiğini tweetledi.

“I-95'te seyahatin ne zaman devam edeceğine dair bir zaman çizelgemiz, ETA'mız veya eğitimli bir tahminimiz olmasını dilerdik. Bölgemizde birden fazla olayla durma noktasına geldi” denildi. “Sinir bozucu ve korkutucu. Lütfen ekiplerimizin durmadığını bilin. Ekipler, devlet tarafından yapılan TÜM yollar seyahat için güvenli olana kadar 7/24 çalışacak.”

Eyalet polisi, özellikle akşam saatlerinde ve dondurucu soğuklarda, zorunlu olmadıkça araç kullanmaktan kaçınmaları konusunda insanları uyarmıştı. Eyalet polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, "Bu bölgede yoğunlaşan yoğun kar yağışı nedeniyle yol koşulları ticari ve binek araçlar için hızla tehlikeli hale geldi" dedi. "VSP askerleri, tamirciler ve VDOT ekipleri, hava ve yolların, sıkışmış araçların temizlenmesine ve I-95'te trafiğin tekrar hareket etmesine izin verdiği ölçüde hızla çalışmaya devam ediyor."