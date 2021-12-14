ABD İşsizliğinin En Önemli Nedeni Olarak Adlandırılan Fiziksel, Zihinsel Sağlık Sorunları

Amerika Birleşik Devletleri'nde işgücü piyasasının toparlanmasını çevreleyen daha kafa karıştırıcı sorulardan biri, rekora yakın sayıda iş ilanı ile bunları doldurmaya istekli işçi kıtlığı arasındaki uyumsuzluktur.

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey and Company tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni bir anket, çalışanları kenarda tutan en önemli etkenlerden birine ışık tutuyor: sağlık sorunları.

McKinsey'in en son Amerikan Fırsat Anketine göre, taranan işsiz işçilerin yaklaşık yarısı, sağlık sorunlarının işsizliğin ana nedeni olduğunu söyledi, yüzde 30'u fiziksel sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldıklarını ve yüzde 15'i zihinsel sağlık sorunlarını belirtti.

Her iki metrik de, ilk anketin yapıldığı Mart ayına göre bir artışa işaret etti.

En sık belirtilen üçüncü neden, çocuklara veya yaşlı akrabalara bakma ihtiyacıydı ve ankete katılanların yüzde 12'si işsizliğinin nedenini en iyi tanımladığını söyledi.

Ancak McKinsey, manşet metriğinin büyük farklılıkları gizlediğini söyledi.

Evde çocukları olan işsiz işçilerin işsizliğin nedeni olarak bakıcılığı belirtme olasılıkları 2,4 kat daha fazlayken, Asyalı Amerikalılar diğer ırklardan veya etnik kökenlerden insanlara göre kendilerini iş piyasasının dışında tutmak için ailelerine bakmayı önerme olasılıkları üç kat daha fazlaydı. .

McKinsey, "Mart ayındaki Amerikan Fırsat Anketi'nde bulduğumuz gibi, bu yeni anket bize birçok Amerikalının daha adil ve müreffeh bir geleceğe sahip olmasını engelleyen önemli ve inatla kalıcı olan engelleri hatırlatıyor" dedi. “Özellikle, sağlık hizmetlerine, ruh sağlığı hizmetlerine ve (ebeveynler ve bakıcılar için) çocuk bakımına erişim eksikliği, tüm sektörlerdeki liderlerin öncelik vermek isteyebileceği zorlu zorlukları temsil ediyor.”

Ekim ayında ABD'de yaklaşık 11 milyon iş -Temmuz ayında görülen 11,1 milyon rekor iş ilanının saç teli genişliği içinde- dilencilik yaparken, 4,2 milyon Amerika istihdam beklentileri konusunda kendilerini o kadar iyi hissettiler ki işlerini bıraktılar.

Açık iş pozisyonlarının çokluğu, işçilere onlarca yıldır ilk kez işletmeler üzerinde üstünlük sağladı ve bu gücü, noktalı çizgiyi imzalamadan önce daha iyi ücret ve fayda sağlamak için kullanıyorlar.

Ancak, firmalar bu artışların en azından bir kısmını tüketicilere aktardıkça, işçi ve hammadde kıtlığından kaynaklanan daha yüksek işletme maliyetleri hanehalkı bütçelerini azaltıyor.

ABD tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 6.8 fırladı – yaklaşık 40 yılın en büyük yıllık kazancı. Bu arada, geçen ay ortalama saatlik ücretler tüm işçiler için yüzde 4,8 arttı - bu da maaşlardaki artışların enflasyonun gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

Federal Rezerv, bu yılki enflasyon artışını koronavirüs pandemisi aksaklıklarının geçici bir sonucu olarak gördüğünden, fiyat baskılarını sınırlamak yerine ekonomik toparlanma sırasında Amerikalıları işe geri döndürmeye öncelik veriyor.