Time Dergisi Elon Musk'ı Yılın Kişisi Seçti

Time dergisi Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı, dünyanın en zengin kişisi tacını kazandığı ve iklim konusunda iğneyi hareket ettirirken Twitter hesabını mutlaka okunması gereken bir 12 ay boyunca inanılmaz bir başarı için Yılın Kişisi seçti.

Nisan ayında NASA, Musk'ın roket şirketi SpaceX'e 1972'den bu yana ilk kez ABD astronotlarını aya göndermek için özel bir sözleşme verdi - Musk'ı rakip eski muhafız roket firması Boeing'in bir adım önüne ve belirtilen yardım etme hedefine bir adım daha yaklaştırdı.

Mayıs ayında Musk, televizyon şovunu kendisiyle dalga geçmek ve hafif bir otizm türü olan Asperger sendromuna sahip olduğunu duyurarak farkındalığı artırmak için bir platform olarak kullanarak Saturday Night Live'a ev sahipliği yaptı.

Ekim ayında, araç kiralama şirketi Hertz, müşterileri için 100.000 Tesla satın almayı planladığını söyledikten sonra Musk'ın artan serveti bir başka turbo şarj aldı. Haber, Tesla hisselerinin yükselmesine neden oldu ve elektrikli araç şirketinin değerlemesi 1 trilyon doları geçti.

Experian Automotive'e göre, elektrikli araçlar bu yılın ilk yarısında ABD'de faaliyette olan tüm araçların sadece yüzde 0,43'ünü oluştursa da Tesla bu pazarın kabaca üçte ikisine hakimdi.

Tüm bu kilometre taşları Musk'ın ilginç (ve bazen maliyetli) davranışını bastırmadı. Twitter'da 65 milyon takipçisi ile düzenli olarak mizahi memler paylaşıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre geçen ay, Musk'ın bir Twitter anketinde yaklaşık 11 milyar dolarlık Tesla hissesini satıp satmayacağını sormasının ardından Tesla hisseleri darbe aldı.

Ayrıca Twitter'ı kripto para birimlerini ana akıma daha fazla taşımak için bir platform olarak kullandı. Şubat ayında Musk, Tesla'nın Bitcoin'de 1,5 milyar dolar satın aldığını duyurdu ve ödeme olarak kabul etmeye başlama niyetinin sinyallerini verdi. Ayrıca, bir zamanlar şaka olan kripto para birimini aranan bir dijital varlığa dönüştürmeye yardımcı olan bir dizi mem aracılığıyla Dogecoin'i övdü.

Ancak Mayıs ayında Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı askıya alacağını ve kripto para biriminin karbon ayak izine ilişkin endişelerini dile getirerek kripto destekçiliğinin sınırlarını da gösterdi.

Sadece dolar ve memler değil

Bitcoin'deki yaklaşık yüz, Musk'ın iklim değişikliğini engellemeye yönelik daha yüksek hedeflerine daha fazla güvenilirlik kazandırdı.

Time dergisi Musk profilinde "Geçen yıl satılan 800.000 Tesla benzinli arabalar olsaydı, ömürleri boyunca 40 milyon metrik tondan fazla CO₂ yayarlardı - Finlandiya'nın yıllık emisyonlarına eşdeğer" dedi.

Ancak emisyonları azaltmak, insanlık için büyük vizyonunun sadece bir parçası. Musk ayrıca insanların Mars'ı kolonileştirmeye başlamasını istiyor.

Musk, Time'a “Genel olarak amaç, yaşamı çok gezegenli hale getirmek ve insanlığın bir uzay medeniyeti haline gelmesini sağlamaktı” dedi.

Time tarafından, insanları Mars'a göndermek ve Kızıl Gezegende Dünya'ya geri dönmek için yakıt ikmali yapmak için zaman çizelgesi sorulduğunda, Musk, "Beş yıl içinde Mars'a inmezsek şaşırırım" yanıtını verdi.

Dünya'ya geri döndüğümüzde Musk, bugüne kadar yaklaşık 2.000 fırlatılmış uyduya sahip bir uydu geniş bant hizmeti olan Starlink ile dijital uçurumu kapatmak için çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki yetersiz hizmet alan gelişmekte olan ve kırsal topluluklara internet hizmeti sağlamak için 42.000 kadar daha başlatmayı umuyor.

Musk ayrıca Brezilya hükümetiyle Starlink'in uydularının Amazon'un ormansızlaşması ve orman yangınlarıyla mücadeleye nasıl yardımcı olabileceği konusunda görüşmelerde bulunuyor. Ve kırsal Hindistan'a internet hizmetleri sağlamak için adımlar atıyor.