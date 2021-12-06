Ermenistan'da Neden Nüfusun Sadece Yüzde 15'i Tam Aşılı?

Ermenistan, rekor ölüm oranları arasında aşıları neredeyse zorunlu hale getiren katı COVID-19 kısıtlamaları getirmesinden iki ay sonra, günlük vaka sayıları önemli ölçüde düştü, ancak ülke hala güçlü bir aşı reddi hareketiyle mücadele ediyor.

Yeni bildirilen enfeksiyonlar günde 500'den fazla nispeten yüksek kalır, ancak Ekim sonunda 2.000'den fazla düştü.

1 Ekim'de yeni kısıtlamalar getirildiğinde yüzde beşle karşılaştırıldığında, nüfusun yaklaşık yüzde 15'i şimdi iki kez aşılandı.

Bununla birlikte, Ermenistan, günde ortalama 30'dan fazla koronavirüs ölümü ile Kafkasya bölgesi ülkesinde en düşük aşı oranlarına sahip ülke olmaya devam ediyor - sadece üç milyonluk bir nüfusa sahip olduğu düşünüldüğünde büyük bir rakam. Our World in Data web sitesine göre, dünyanın en yüksek kişi başına ölüm oranlarından birine sahip.

Yeni kurallara göre, aşılanmamış kamu ve özel sektör çalışanlarının çoğu, masrafları kendilerine ait olmak üzere ayda iki kez PCR testi yaptırmak zorundaydı ve fiyatlar her seferinde yaklaşık 20 dolardı - ortalama aylık maaşın 400 dolardan biraz fazla olduğu düşünüldüğünde önemli bir miktar.

Ancak, kurallarda yakın zamanda yapılan bir güncelleme, PCR testlerinin artık haftalık olarak alınması gerektiği anlamına geliyor. 1 Ocak'tan itibaren kültürel ve eğlence mekanlarına girmek için bir sağlık kartının gösterilmesi gerekecektir.

'Aşı şüpheciliğinin Ermenistan'da bir geçmişi var'

Ermenistan'ın ulusal bağışıklama programını yöneten Dr Gayane Sahakyan, ülkenin yıl sonuna kadar nüfusun en az yüzde 50'sine en az bir doz aşı yaptırmayı hedeflediğini söyledi.

Bununla birlikte, konuyla ilgili yaygın dezenformasyon ve siyasallaştırmanın, COVID-19'a karşı aşılara olan güvensizliği artırmaya devam ettiğini söyledi.

“Ermenistan'da aşı şüpheciliğinin bir geçmişi var, biraz politize. Dr Sahakyan, bir siyasi parti hükümet için muhalefeti ayağa kaldırmak istiyorsa bağışıklama kullanıyor ve COVID-19 farklı değil” dedi.

“İnsanlar için temel endişe, yeni aşılar oldukları için güvenlik ve etkinliktir. Bazıları çok yeni olduklarını düşünürken, diğerleri nüfusu kontrol etmek için küresel bir araç olduklarını düşünüyor. Ermenistan'da burada yeni olan tek şey, siyasi partilerin artık bu mesajı iletmek için doktorları kullanması.”

Yerel basına göre, doktorlar ve tıp uzmanları, COVID-19 aşılarının güvenliği ve rolü hakkında yanlış bilgi yaymada kilit rol oynadı.

Böyle bir doktor olan Samvel Grigoryan adlı bir seks patologu, aşıların genetik mühendisliği için kullanılan teknolojiyle oluşturulduğunu ve üreme sağlığını tehlikeye atabileceğini iddia ederek pandemide yaygın olarak dolaşan bir komplo teorisine ağırlık vermeye çalıştı.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi, COVID-19'a karşı yeni aşıların kısırlığa neden olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söyledi. Media.am'in bildirdiğine göre Grigoryan, 2020 yılında bir HIV merkezinin müdürü olarak görevinden kovulmasından bu yana Sağlık Bakanlığı'nı sert bir şekilde eleştirdi. O ve diğer kritik doktorlar, hükümetin aşı çabalarıyla mücadele etmek için sağcı politikacılar tarafından kurulan bir grup olan Özgür İrade gibi girişimlerle bağlantılı.

Dr Sahakyan, Sinopharm'ın Ermenistan'da AstraZeneca gibi diğer aşılardan daha güvenilir olduğunu, çünkü insanların yan etkilerin daha hafif olduğuna inandığını söyledi.

Kasım ayının sonlarında Polonya, aşıların ılık alımıyla mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla ülkeye 200.000'den fazla AstraZeneca aşısı bağışladı. Ancak, İngiliz aşılarının yanı sıra Moderna ve Pfizer-BioNTech gibi Batı tarafından üretilen diğer aşılara yerel halk tarafından güvenilmediğinden, çoğu İran gibi ülkelerden aşı turistlerine gitti, dedi Dr Sahakyan.