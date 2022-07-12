Biden Yönetimi, Venezuelalılar İçin TPS Korumasını Genişletiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) 18 ay daha uzatarak, Mart 2021'in başlarında ABD'de ikamet eden Venezüellalıları olası sınır dışı edilmekten korudu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Pazartesi günü yaptığı açıklamada , geçen yıl 8 Mart itibariyle ülkedeki Venezüellalıların başvurabileceklerini söyledi.

Majorkas, hareketin "Biden yönetiminin Venezuelalılara yurtiçinde ve yurtdışında insani destek sağlamasının birçok yolundan biri" olduğunu söyledi.

TPS, silahlı çatışma, doğal afet veya diğer geçici koşullar nedeniyle kendi ülkelerine dönmelerinin güvenli olmadığı düşünüldüğünde, ABD hükümetinin halihazırda ülkede bulunan yabancı uyrukluları sınır dışı edilmekten korumasına izin veren bir atamadır .

Birleşmiş Milletler'e göre Venezuela, artan şiddet, gıda ve ilaç dahil temel ürünlere erişim eksikliği ve siyasi belirsizlik nedeniyle altı milyondan fazla insanı ülkeyi terk etmeye zorladığı için yaygın bir mülteci krizi yaşıyor.

Geçen ay, çoğu Orta Amerika ve Venezuela'dan gelen binlerce göçmen , sığınma aramak için güney Meksika'dan ABD sınırına doğru yaya olarak yola çıktı .

Ancak Pazartesi günkü DHS emri, Venezuela için TPS'yi yeniden tanımlamıyor, yani 8 Mart 2021'den beri ABD'ye gelenler uygun olmayacak ve göç savunucularından eleştiri alıyor.

Amerikan Göçmenlik Konseyi'nin politika direktörü Aaron Reichlin-Melnick, Twitter'da bunun "o zamandan beri giriş yapan 150.000'den fazla Venezuelalıdan hiçbirinin hak kazanamayacağı" anlamına geldiğini söyledi.

Göçmen hakları grupları ve Başkan Joe Biden'in kendi Demokrat Partisi üyeleri de dahil olmak üzere bazı ABD yasa koyucuları, yönetime korumaların kapsamını genişletmek için Venezuela'yı yeniden belirleme çağrısında bulunmuştu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada , ilerici bir savunuculuk grubu olan FWD.us, Venezuela için TPS'yi uzatma ancak yeniden belirlememe kararıyla "hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi .

Örgüt, "Bunun yerine, bu topluluk üyeleri artık güvensiz koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettikleri kaos içindeki bir ülkeye sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacaklar" dedi. "Onları aşırı şiddet ve hatta ölüm riskine sokar."

18 aylık uzatma 10 Eylül 2022'de başlayacak ve 10 Mart 2024'te sona erecek.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ABD'deki 343.000 Venezüellalı'nın TPS'ye uygun olduğunu ve bu da yabancı uyrukluların iş bulmasına ve seyahat izni başvurusu yapmasına izin verdiğini söyledi.