ABD, Güney Afrika Ülkelerine Yönelik COVID Seyahat Kısıtlamalarını Kaldıracak

Biden yönetiminden bir yetkili, ABD'nin Omicron koronavirüs varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle geçen ay Güney Afrika ülkelerinden gelen yolculara uygulanan kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

Beyaz Saray'ın basın sekreter yardımcısı Kevin Munoz Cuma günü bir tweet'te, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda kaldırımların 31 Aralık'ta kaldırılacağını söyledi.

Munoz, "Kısıtlamalar bize Omicron'u anlamamız için zaman verdi ve mevcut aşılarımızın Omicron'a karşı çalıştığını biliyoruz, [özellikle] artırdı," diye yazdı Munoz.

Güney Afrika'daki bilim adamlarının 24 Kasım'da Omicron'u ilk kez tanımlamasının ardından ABD, Güney Afrika'daki ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan birkaç ülke arasında yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha sonra suşu "endişe verici bir değişken" olarak nitelendirdi ve "bir endişe kaynağı" olduğu konusunda uyardı.”

Ancak DSÖ ve diğer küresel sağlık uzmanları seyahat yasaklarını eleştirdi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 1 Aralık'ta herhangi bir ülkeyi veya bölgeyi izole eden kısıtlamaların "sadece son derece adaletsiz ve cezalandırıcı değil, aynı zamanda etkisiz" olduğunu söyledi.

Guterres o sırada düzenlediği basın toplantısında, "Gerçekten sınırsız olan bir virüsle, herhangi bir ülkeyi veya bölgeyi izole eden seyahat kısıtlamaları yalnızca son derece adaletsiz ve cezalandırıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkisizdir" dedi ve bunun yerine gezginler için daha fazla test yapılması çağrısında bulundu.

ABD yasağı Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Eswatini, Mozambik ve Malavi'ye uygulandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Omicron'un ABD genelinde ve küresel olarak mevcut olmasıyla, etkilenen sekiz ülkeden uluslararası yolcuların ABD vakaları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

Yetkili, "Seyahat molası sırasında Başkan Biden, kalkış öncesi test süresini üç gün yerine bir güne indirdi … bu sekiz ülkeden gelen yolcular aynı katı protokollere tabi olacak" dedi. CDC bu haftanın başlarında, Omicron'un ABD'de baskın koronavirüs türü haline geldiğini ve yeni enfeksiyonların yüzde 73'ünü oluşturduğunu söyledi.

Vakalardaki artış, bazı büyük ABD şehirlerini kısıtlamaları sıkılaştırmaya ve kapalı maske zorunluluklarını geri getirmeye sevk ederken, Başkan Joe Biden Salı günü virüsün yayılmasıyla mücadele için ek kaynaklar sağlama sözü verdi.

Biden, yönetiminin 500 milyon evde hızlı COVID-19 testi satın alacağını ve bunları Ocak ayından itibaren ücretsiz olarak kullanıma sunacağını, federal hükümetin ise gerektiğinde federal test siteleri kurmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca “COVID yüklü” hastanelere daha fazla destek sözü verdi ve Amerikalıları aşı olmaya çağırdı. ABD başkanı, "Güç aşınızı yapın, maske takın" dedi. "Doktorlarımız, destekleyici aşıların en güçlü korumayı sağladığını açıkça belirtti. Ne yazık ki, henüz takviye atışına hak kazanmamış on milyonlarca insanımız var.”

Ancak Omicron yayılmaya devam ederken, DSÖ başkanı bu hafta zengin ülkelerde ek COVID-19 aşı dozları uygulama acelesinin aşı eşitsizliğini derinleştirdiği ve salgını uzattığı konusunda uyardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Çarşamba günü yaptığı açıklamada, halihazırda aşılanmış olanlara ek dozlar vermek yerine, dünyadaki savunmasız insanlara aşı sağlamaya öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Hiçbir ülke pandemiden çıkış yolunu hızlandıramaz" dedi.