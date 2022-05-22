ABD Elçisi Taliban Dışişleri Bakanıyla Görüştü

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban'ın geçici dışişleri bakanı ile bir araya geldi ve grubun kadınlara ve kız çocuklarına yönelik artan kısıtlamalarına karşı uluslararası muhalefeti vurguladı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, Amir Khan Mutaqi ile görüştükten sonra Cumartesi günü Twitter'da "Kızlar okula geri dönmeli, kadınlar normalleşmiş ilişkilerde ilerleme için kısıtlamalar olmadan hareket etmekte ve çalışmakta özgür olmalı" diye yazdı.

Taliban, geçtiğimiz Ağustos ayında iktidara geri döndüğünden beri, sivil topluma, birçoğu 1990'lardaki son iktidarlarını hatırlatan kadın ve kız çocuklarının haklarını dizginlemeye odaklanan bir dizi kısıtlama getirdi.

Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana sekiz aydan fazla bir süre önce kız okulları henüz açılmadı. Grup, kızların okula geri dönmesini istediğinde ısrar etti, ancak ekonomik kriz nedeniyle altyapıdan kaynak eksikliğine kadar değişen nedenlerle gecikmeyi haklı çıkardı.

Taliban Ağustos ayında iktidara geldiğinde, silahlı grup kız çocuklarının ve kadınların haklarını koruyacağına söz verdi. Ancak o zamandan beri eylemleri uluslararası toplumu endişelendiriyor.

Bu ayın başlarında, Afganistan'ın dini lideri, kadınlara, ideal olarak geleneksel burka ile yüzleri de dahil olmak üzere halka açık bir şekilde tamamen örtülmelerini emretti.

Son birkaç ay içinde, Taliban liderleri, özellikle de Erdemin Yayılması ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı'ndan, kendilerine yönelik eleştiriler ve uluslararası baskı artarken bile, birçok yeni kısıtlama ilan ettiler.

Aralık ayında, Afganistan Kadın İşleri Bakanlığı'nın yerini alan bakanlık, kadınların yakın bir erkek akrabası olmadan 72 km'den (45 mil) daha fazla seyahat etmelerine kısıtlamalar getirdi.

Bu kısıtlama, yurtdışına seyahat etmeyi de içerecek şekilde genişletildi ve birkaç yalnız kadın yolcunun uçuşlara binmesinin durdurulduğu bildirildi. Benzer yasaklar, ülke genelinde çeşitli sağlık merkezlerinde de getirildi ve kadınların mahrem (erkek şaperon) olmadan sağlık hizmetlerine erişmelerini yasakladı.

Ocak ayında, 36 BM insan hakları uzmanından oluşan bir grup, Afganistan'daki Taliban liderlerinin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik büyük ölçekli ve sistematik cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti kurumsallaştırdığını söyledi.

Mart ayında, grubun açılacakları sabah kız liselerini kapattığı sürpriz bir U dönüşü, uluslararası toplumun öfkesini çekti ve ABD'nin ülkenin mali krizini hafifletmek için planlanan toplantıları iptal etmesine neden oldu.

Bir hükümet haber ajansı olan Bakhtar Haber Ajansı'na göre, 23 Mart'ta bir Eğitim Bakanlığı bildirisinde, İslam hukukuna ve Afgan kültürüne uygun bir plan hazırlanana kadar kız okullarının kapatılacağı belirtildi.

Ekonomik istikrar

West ayrıca, ikilinin Afganistan'daki ekonomik istikrarı ve sivillere yönelik saldırılarla ilgili endişeleri tartıştığını söyledi.

Ülke, Batı'nın Afganistan'ın yurtdışında tutulan varlıklarını dondurması ve yardımları kesmesi sonrasında ekonomik felaketin eşiğine geliyor.

ABD elçisi West, "Afgan halkını ve ulusal çıkarlarımızı desteklemek için diyalog devam edecek" dedi.

Ülke, nüfusun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğu insani bir krizden sarsılıyor. Taliban, yaptırımlar ve uluslararası finans kurumlarından dışlanma nedeniyle serbest düşüşte olan yardıma bağımlı ekonomiyi canlandırmak için mücadele etti.

Aralık ayında, Biden yönetimi, Birleşmiş Milletler'in, Amerikan hükümet kurumlarının ve yardım gruplarının Taliban'a karşı yaptırımlar uygulamadan Afganistan'a insani yardım sağlayabilmesini sağlamak için "geniş izinler" olarak adlandırdığı şeyi yayınladı.