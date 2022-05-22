Biden ve Yoon, Daha Fazla Askeri Tatbikat Yapmayı Planlıyor

Güney Kore ve ABD liderleri, yılın başından bu yana Kuzey Kore'den gelen silah testlerindeki keskin artışın ortasında ortak askeri tatbikatlarının kapsamını ve ölçeğini genişletmeyi düşünmeyi kabul ettiler.

Başkan Yoon Suk-yeol ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki ilk zirvelerinin ardından Cumartesi günü yaptıkları ortak açıklamada bu hareketi duyurdu.

Açıklamada, "İki cumhurbaşkanı, [Kuzey Kore'nin] nükleer programının sadece Kore yarımadasındaki barış ve istikrar için değil, aynı zamanda Asya'nın ve dünyanın geri kalanı için de ciddi bir tehdit oluşturduğu görüşünü paylaşıyor" denildi.

"Her iki lider de [Kuzey Kore'nin] bu yıl tırmandırıcı balistik füze testlerini kınıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, savaş uçakları, bombardıman uçakları ve füzeler gibi stratejik ABD askeri varlıklarını Güney Kore'ye konuşlandırma sözü de dahil olmak üzere diğer önlemler de özetlendi ve caydırıcılığı güçlendirmek için "yeni ve ek adımlar" belirleme taahhüdünde bulunuldu.

Bununla birlikte, iki lider, Kuzey Kore'ye de yardım teklif ederek, tahminen iki milyon kişiye bulaşan ve en az 66 kişiyi öldüren yoksul ve izole edilmiş ülkede büyüyen bir COVID-19 salgını konusundaki endişelerini dile getirdi.

Yoon, iki saatlik zirveden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Devam eden COVID-19 kriziyle ilgili olarak, siyasi ve askeri perspektiflerden ayrı olarak insancıllık ve insan hakları perspektifinden aktif yardım sağlamaya hazırız" dedi.

"Kuzey Kore'yi bu öneriye olumlu yanıt vermeye ve nükleer silahsızlanmaya yönelik pratik adımlar atmaya başlamaya çağırıyorum."

Biden, Washington'un Pyongyang'a zaten COVID-19 aşıları teklif ettiğini, ancak "yanıt alamadığını" da sözlerine ekledi. Ayrıca, kendisi ve Kuzey Kore'nin Dini Lideri arasındaki herhangi bir toplantının, Kim Jong Un'un "samimi ve ciddi olup olmadığına" bağlı olacağını söyledi.

'Diyalog kapısı'

Mart ayında yapılan seçimleri kazanarak Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir çizgi vaat eden Yoon, diplomasiye de açık olduğunu yineledi.

11 gün önce göreve başlayan Güney Kore lideri, "Diyalog kapısı açık" dedi. "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahsızlanmaya başlarsa, uluslararası toplumla işbirliği içinde Kuzey Kore ekonomisini ve Kuzey Kore halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cüretkar bir plan hazırlayacağız."

Kuzey Kore'den hemen bir yorum gelmedi.

Ancak Güney Kore-ABD askeri işbirliğinin herhangi bir şekilde geliştirilmesi, Pyongyang'ın ortak tatbikatları işgal provası olarak görmesi nedeniyle oradaki hükümeti kızdırması muhtemel.

Yoon ve Biden, askeri bağları güçlendirmenin yanı sıra, değişen bir dünya düzeninin zorluklarını karşılamak için ABD'nin Güney Kore'nin işgalci Kuzey Kore birliklerine karşı savaşmasına yardımcı olmak için müdahale etmesinden sonra kurulan 70 yıllık ittifaklarını güçlendirme ihtiyacı konusunda da anlaştılar.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında kurallara dayalı bir uluslararası düzenin yanı sıra "özgür ve açık" bir Hint-Pasifik bölgesini teşvik etmeyi de içeriyor; bu, iki liderin Çin'in bölgedeki artan ekonomik ve askeri gücüne karşı koymaya verdiği öneme atıfta bulunuyor. Açıklamada ayrıca, Pekin'in kendi kendini yönettiğini iddia ettiği kendi kendini yöneten bir ada olan Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırdığı Tayvan Boğazı'nda "barış ve istikrarın korunmasının" önemine dikkat çekildi.