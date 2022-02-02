ABD, Doğu Avrupa'ya Daha Fazla Asker Konuşlandıracak

Pentagon, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çıkmazın ortasında, ABD'nin Avrupa'ya 2 bin ilave asker gönderdiğini ve Avrupalı NATO üyelerinin "sağlam savunmasını" sağlamak için Almanya'dan Romanya'ya 1000 askeri daha yeniden konumlandırdığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, asker konuşlandırmasının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Bakan, bunun Pentagon'un geçen hafta alarma geçiren 8 bin 500 askerden ayrı olduğunu söyledi.

Ancak Kirby, ABD güçlerinin NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya konuşlandırılmayacağını da vurguladı.

Yetkili, "Bu hareketler, NATO müttefiklerimize güvence vermeye ve her türlü saldırganlığı caydırmaya ve savunmaya hazır olduğumuzun dünyaya açık bir işaretidir." dedi.

Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg'den Polonya'ya 1700 askerin konuşlanacağını ve üsten Almanya'ya 300 askerin daha gönderileceğini duyurdu.

Rus ordusu, ülkenin Ukrayna sınırı yakınlarında asker toplayarak diplomatik krize yol açtı ve MOSKOVA'nın komşusunu yakında işgale hazırlanabileceği yönündeki ABD ve Avrupa korkularını artırdı.

Rusya işgal etmeyi planladığını inkar etmesine karşın, Ukrayna'nın NATO'ya katılma çabalarına şiddetle karşı çıktı. Moskova ayrıca, ABD liderliğindeki ittifakın eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesini durduracağına dair güvenlik garantisi istiyor, ancak Washington ve NATO bu talebi "başlangıçsız" olarak reddetti.

Pentagon Rusya'ya öneriyi doğruladı

Çarşamba günü Kirby basında çıkan haberlerde, Washington' un Moskova' ya Romanya ve Polonya' daki üslerde Tomahawk seyir füzesi bulunmadığını onaylamasına izin vermeyi teklif ettiği yönündeki haberleri doğruladı - Rusya' nın kendi "şeffaflık tedbirleri" ile karşılık vermesi şartıyla.

İspanyol El Pais gazetesi, önerileri özetleyen ABD belgelerini günün erken saatlerinde yayınlamıştı.

Kirby, ABD belgeleri kamuoyuna açıklamamakla birlikte, Washington'un krizi diplomatik yollarla çözme konusunda ciddi olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Yetkili, "Rusya iddia ettiği gibi bir çözüm müzakere etmek istiyorsa, bu belge kesinlikle bunu yapmak için ileriye doğru bir yol olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

ABD geçen hafta Rusya'nın güvenlik endişelerini ele alan yazılı yanıtlar vermesine karşın, üst düzey Rus yetkililer Washington'un tutumuna ihtiyatlı bir şekilde yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın temel endişelerinin göz ardı edildiği zaten açıktır," diyerek bir aydan uzun süredir devam eden krizle ilgili ilk yorumlarını yaptı.

Putin, Kremlin'in ABD ve NATO'dan gelen bir yanıtı incelediğini, ancak yanıtların yeterli olmaktan uzak olduğunu söyledi. Yetkili, ABD'yi Ukrayna'yı Rusya'yı kontrol altına alma çabalarında bir "araç" olarak kullanmakla suçladı, ancak krizi sona erdirmek için bir çözüm bulmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Putin, "Bunun kolay olmayacağının farkında olmamıza rağmen, eninde sonunda bir çözüm bulacağımızı umuyorum." dedi.

Kirby Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, savaşın önlenebileceğini de söyledi. "Savunma Bakanlığı, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir karar için baskı yapmasına öncülük eden diplomatik çabaları desteklemeye devam edecektir. Çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz." dedi.