ABD'deki Yerli Meksikalı İşçiler Seslerini Duyurmak İçin Savaşıyor

Arcenio Lopez, 2003 yılında Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki san francisco Higos'tan ABD'ye seyahat ettiğinde he tam 21 yaşındaydı. İspanyolca, memleketinde, Yerli Mixtec veya Güney Meksika'daki topluluklar olan Nuu Savi tarafından konuşulan bir dil olan Mixteco ile birlikte yaygın olarak duyuldu.

Kaliforniya'da Lopez, Los Angeles'ın yaklaşık 100 kilometre (62 mil) kuzeybatısındaki Ventura County'deki Oxnard adlı küçük bir şehri çevreleyen çilek tarlalarında iş buldu.

Meyve toplamak için saatlerce kambur kalan birçok işçinin kökeni meksika'daki yerli topluluklarda da vardı ve Mixteco, Zapoteco, Purepecha ve Triqui gibi anadilleri konuşuyordu. Bazıları az İspanyolca konuşarak Meksikalı ataların ve yerli işçilere tepeden bakan bazı meslektaşlarının küçümsemesini teşvik etti.

Şu anda Meksika'nın Yerli Yerli nüfusu Oxnard'a ve güney Kaliforniya'daki birçok komşu ilçeye hizmet veren Mixteco Indigena Toplum Düzenleme Projesi'nin (MICOP) icra direktörü olan Lopez, Yerli karşıtı ırkçılığın sınır ötesindeki işçileri takip etmeye devam ettiğini söylüyor. El Cezire'ye verdiği demeçte "Bu, sömürgecilik tarihine kadar uzanıyor." dedi. "Bu travmayı DNA'mızda taşıyoruz."

COVID-19 salgını, toplum üyelerinin yerli dillerde kaynak bulmakta ve aşı ve test için kamu programlarından yararlanmakta zorlandığı, onlarca yıllık göçmenlerin kamu yardımını kullanmaktan caydırılmasından sonra ek zorluklar getirdi.

Böylece toplum grupları, hükümet ile yerli göçmen işçiler arasındaki güven körfezi arasında köprü olmak için devreye girdi.

Ayrımcılığın mirası

Salgından önce bile, savunucular yerli ırkçılık karşıtlığının ve anadillerdeki kaynak eksikliğinin Yerli işçileri ücret hırsızlığı da dahil olmak üzere istismar ve sömürüye karşı savunmasız hale getirdiğini söylediler.

MICOP'un Mixtec toplum organizatörü Jorge Toledano El Cezire'ye verdiği demeçte, "Parça tarafından çok fazla çiftlik işçiliği ödeniyor." dedi. "Yerli bir işçi bir sepet çilek getirirse, amir onu bilmedikleri bir dilde olduğundan daha az meyve olarak işaretleyerek onları aldatabilir, böylece işçi daha az ücret alabilir."

Kaliforniya'nın Orta Vadisi'ndeki Centro Binacional para el Desarrollo Indigena Oaxaqueno'nun (CBDIO) başındaki Yerli Zapotec'li Sarait Martinez, "Meksika toplumunda çok fazla yerli karşıtı ırkçılık" olduğunu söyledi.

El Cezire'ye konuşan Martinez, "İnsanların haklarını talep etmeleri korkutucu olabilir." dedi. "Ama bir işyeri ihlalini anlatmak için hükümetle iletişime geçme cesaretini toplarsanız, teşkilatta kimse dilinizi konuşmazsa ne yaparsınız?"

Bu tür dil engelleri ölümcül sonuçlar doğurabilir. Temmuz 2021'de, 19 yaşındaki Zapotec'li Gerardo Martinez, Salinas kentinde polis tarafından vurularak öldürüldü. Martinez elinde tabanca gibi görünen bir şey tutuyordu ve İspanyolca verilen polis taleplerine yanıt vermedi. Ancak söz konusu silahın bir BB silahı olduğu ortaya çıktı ve Martinez İspanyolca anlamayan tek dilli bir anadiliydi.