İngiltere Euro 2020 Yenilgisinden Sonra Marcus Rashford’un Duvar Resmi Tahrif Edildi

Manchester, Withington'daki sanat eseri, İngiltere'nin Pazar günü penaltı atışlarında kaybetmesinden kısa bir süre sonra tahrif edildi.

Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka ile birlikte bir penaltı kaçırdı ve maçtan sonra sosyal medyada ırkçı tacize uğradı.

Duvar resmine "Saka" kelimesinin yanı sıra birkaç küfür de kazınmıştı.

Greater Manchester Polisi, kuvvetin BST 02:50'de ırksal olarak ağırlaştırılmış hasar raporu almasının ardından bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bilgi almak isteyen Ch Supt Paul Savill, "Nefret suçunun hiçbir biçimi kabul edilemez ve burada şehrimizde hoş karşılanmıyor" dedi.

Sosyal medyada Rashford'a bir destek yağdı ve insanlar duvardaki üstü örtülü grafiti üzerine olumlu mesajlar yayınladılar. Olumlu mesajlar arasında kırmızı bir kalp üzerine yazılmış "rol model", "harika insan" ve "kahraman" yer aldı.

Daniel Cheetham'ın bir fotoğrafına dayanan ve sokak sanatçısı Akse tarafından boyanmış sanat eseri, bir topluluk sokak sanatı projesi olan Withington Walls ile işbirliği içinde oluşturuldu.

Rashford'un çocuk gıda yoksulluğuyla mücadele konusundaki çalışmalarının tanınması için görevlendirildi.

Manchester United forvetinin annesi, duvar resmindeki alıntıyı yaptı: "Mücadelenizin amacınızda en büyük rolü oynayacağını bilmekten gurur duyun."

Withington Walls'ın kurucularından Ed Wellard, duvar resminin tahrif edildiği haberiyle uyandığını söyledi.

"Bir an önce yapabildiklerimi düzeltmek ve yapamadıklarımı örtbas etmek için geldim ve umarım sanatçıyı gelip düzeltmesi için çıkaracağız" dedi.

"Dün hayal kurmaya cüret ettik ve umutlarımız suya düştü ama buna uyanmak daha iç karartıcı. Irkçılık giderek daha yaygın görünüyor."

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, duvardaki tahrifatı "aşağılık, utanç verici bir eylem" olarak nitelendirdi.

"Marcus Rashford ve ülkemizi 55 yıl sonra ilk büyük finaline taşıyan rolüyle bundan daha fazla gurur duyamazdık" diye tweet attı.

İngiltere menajeri Gareth Southgate, Rashford, Sancho ve Saka'ya yönelik ırkçı tacizin "affedilemez" olduğunu söyledi. "Bizim savunduğumuz şey bu değil," dedi.

Başbakan Boris Johnson, oyuncuların taciz edilmesini "korkunç" olarak nitelendirdi ve ekibin "sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahraman olarak övülmeyi" hak ettiğini ekledi.

Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalıdır” dedi.

FA ayrıca Wembley'deki yenilginin ardından üç oyuncunun hedef alınmasının "dehşete düştüğünü" söyledi. Rashford, Manchester United'ın Avrupa Ligi finalinde - yine penaltılarda - Villarreal'e yenilmesinin ardından sosyal medyada ırkçı tacize uğradığından daha önce konuşmuştu. Mayıs ayında tweet atarak, "sosyal hesaplarımda en az 70 ırkçı hakaret" saydığını söyledi.