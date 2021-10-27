Fiona Hill: “Trump'ın 'Kişilik Kültü' ABD'yi Rusya'ya Çeviriyor”

Eski Beyaz Saray danışmanı Fiona Hill, Amerikan demokrasisinin, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'yi devraldığı Rusya ile benzer bir yörüngede olma riski olduğu konusunda uyardı. Dr Hill, Bay Trump'ın GOP'u devralmasının Rusya'da cumhurbaşkanı Vladimir Putin döneminde olanlara benzer olduğunu söyledi.

Hill, The Independent'a verdiği bir röportajda, "ABD ve Rusya açıkça çok farklı, bu yüzden en başından beri Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı eşitlediğimi önermek istemiyorum" dedi. “Fakat bu tam da otokratik sistemlerin gelişme şeklidir, böylece siyasi sisteminizdeki kontroller ve dengeler çalışmadığında ve temelde sistemde başka hiçbir karşı ağırlığı olmayan bir cumhurbaşkanlığı ile sonuçlanırsınız.”

Dr Hill, Trump yönetiminde 2017'den 2019'a kadar Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu kıdemli direktör olarak görev yaptı ve Rusya konusunda Bay Putin hakkında kapsamlı yazılar yazan saygın bir bilim adamıdır. Bay Trump'ın ilk görevden alma duruşması sırasında Kongre önündeki ifadesi için uluslararası beğeni topladı.

Siyasi partilerin olduğu 1990'larda Rusya'da gördük, sistemde dengeler vardı, çünkü devlet ve cumhurbaşkanlığı oldukça zayıftı. "Ve 2000'lerde Putin geldiğinde ve başkanlığı konsolide etmek ve temelde cumhurbaşkanını Rus anayasasının merkezi özelliği yapmak ve ayrıca temelde başkanlık seçimini sadece bir tür popüler hale getirmek için çok fazla zaman harcadı."

Aynı şekilde Dr. Hill, Bay Trump'ın Cumhuriyetçi Parti ile benzer adımlar attığını söyledi. “Ve aslında, gittiğimiz yolda, çünkü Trump kurtulmak istiyor ve bunu açıkça söyledi, dönem sınırlamaları” dedi. “Seçimi kaybetmiş olmasına rağmen temelde gücü elinde tutmak istedi. Cumhuriyetçi Parti de dahil olmak üzere her türlü muhalefetten kurtulmak istiyor.”

Benzer şekilde, Dr Hill, Bay Trump'ın cumhurbaşkanlığına geri dönme çabalarının sadece seçimlerin çalındığına dair Büyük Yalana değil, aynı zamanda kamuoyuna da dayandığını söyledi. “Bu, kendisiyle seçmenleri, tabanı ve Rusya'da çok benzer olan doğrudan bir ilişki” dedi.

Dr Hill, İngiltere'nin işçi sınıfı kömür ülkesinde büyüyen deneyimlerini, fırsatları nasıl bulduğunu ve Trump yönetimindeki çalışmalarını anlatan Burada Sizin İçin Hiçbir Şey Yok: Bir Düşüş Çağında Fırsat adlı yeni bir kitabın yazarıdır.