ABD Askeri Yardımı, Rusya Sınırındaki Gerginliklerin Ortasında Ukrayna'ya Ulaştı

ABD büyükelçiliği, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik 200 milyon dolarlık güvenlik destek paketinin ilk sevkiyatının Kiev'e ulaştığını söyledi.

Teslimat, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Ukrayna sınırında yığılan on binlerce Rus askerine ilişkin endişeleri üzerine bu hafta Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Rusya, yeni bir askeri saldırı planladığını reddediyor.

Washington, Aralık ayında 200 milyon dolarlık paketi onaylamıştı.

Büyükelçilik Cumartesi günü Facebook'ta yaptığı açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rus saldırganlığına karşı savunmak için devam eden çabalarında Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımı sağlamaya devam edecek." Dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı, yardım için ABD'ye teşekkür etti.

Bu arada Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Blinken'in Washington'un tamamen desteklediğini söylediği bir hareketle Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve uçaksavar füzeleri gönderecek.

"Hızlandırdım ve yetki verdim ve NATO Müttefikleri Estonya Letonya Litvanya'nın Rusya'nın sebepsiz ve sorumsuz saldırganlığına karşı kendisini savunma yeteneğini güçlendirmek için Ukrayna'ya sağladığı savunma teçhizatının transferini tamamen onaylıyoruz" dedi.

"Ukrayna'ya uzun süredir devam eden desteklerinden dolayı onları selamlıyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, bu hafta başlarında Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini son derece tehlikeli olarak nitelendirdi ve “gerilimi azaltmak için hiçbir şey yapmadıklarını” söyledi.

Batı, Moskova'nın ana taleplerini -Ukrayna'nın hiçbir zaman üye olarak eklenmeyeceği, Rusya sınırları yakınında ittifak silahlarının konuşlandırılmayacağı ve güçlerini Orta ve Doğu Avrupa'dan geri çekeceği yönündeki NATO vaatlerini- reddetti.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Cuma günü yapılan görüşmede bir ilerleme sağlanamadı.

'Birlik olun'

Cuma günü geç saatlerde yayınlanan ortak açıklamada, üç Baltık ülkesinin savunma bakanları “devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızda birlik içinde olduklarını” söylediler.

Letonya ve Litvanya, Kiev'in savunma askeri yeteneklerini desteklemek için Stinger uçaksavar füzeleri ve diğer ilgili teçhizatı gönderirken, Estonya'nın Ukrayna'ya Javelin tanksavar silahları sağlayacağını söylediler.

“Bugün Ukrayna, Avrupa'yı Rusya ile askeri çatışmadan ayırmanın ön saflarında yer alıyor. Kabul edelim - Ukrayna'daki savaş devam ediyor ve saldırgana direnebilmeleri için Ukrayna'yı elimizden gelen her şekilde desteklemek önemlidir." dedi Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet. Silah ve teçhizatın ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği hemen belli değildi.