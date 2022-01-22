Tonga Olimpiyat Bayrak Taşıyıcısı, Tsunamiden Sonra Babasının Zarar Görmediğini Öğrendi

Tonga Olimpiyat bayrak taşıyıcısı Pita Taufatofua, büyük bir sualtı volkanik patlaması ve tsunami sonrasında günlerce iletişimsiz kaldıktan sonra babasının zarar görmediğini öğrendi.

Pasifik ada ülkesi Tonga, 15 Ocak'ta Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının kulakları sağır eden bir patlamayla patlaması, köyleri ve tatil köylerini harap eden dalgaları tetikledikten ve üzerinde yerleşim olan 36 adada 105.000 kişinin iletişimini kestikten sonra yaygın bir yıkım yaşadı. En az üç kişi öldürüldü.

Cuma öğleden sonra Avustralya'nın Brisbane kentinden Al Jazeera'ya konuşan Taufatofua, "Sadece bir saat önce babamın iyi olduğunu öğrendim" dedi. "Çok endişeli bir dönemdi."

Haftanın başlarında Taufatofua, Ha'Apai valisi olan babasının Cumartesi günkü patlamadan birkaç gün önce Tonga'nın ana adası Tongatapu'ya seyahat ettiğini söyledi.

"Oldukça bir maceraya atılmıştı. Tsunami vurduğunda bir donanma gemisine bindi ve 74 yaşında Ha'Apai'ye yapılan ilk yardım operasyonuna katıldı” dedi. Janeiro, ülkesinin bayrağını sallarken üstsüz göründü.

“Ondan ya da ondan haber alamayınca oldukça endişelendik ama iyi olup olmadığını biliyorduk; Rio ve Tokyo 2020'de tekvandoda yarışan ve aynı zamanda ülkesini 2018 Kış Oyunları'nda 15 km serbest stil kayak yarışında temsil eden 38 yaşındaki oyuncu, bir şekilde orada her şeyin ortasında olurdu" diye ekledi.

Bağış toplama kampanyası

Tonga hükümeti, ülkenin “benzeri görülmemiş bir felaketle” karşı karşıya olduğunu söyledi ve acil yardım istedi.

Patlamanın adaların denizaltı kablosunu kesmesinden sonraki iletişim sorunları ve ülkenin ana havaalanındaki pisti kaplayan kalın volkanik küller müdahale etme girişimlerini engelledi.

Ancak Perşembe günü, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan çok ihtiyaç duyulan su ve elektrik jeneratörlerinin yanı sıra barınak ve iletişim ekipmanı tedarik eden ilk uçuşların inişine tanık oldu. Önümüzdeki günlerde yardım taşıyan daha fazla gemi ve jetin gelmesi bekleniyor.

Taufatofua, şimdiye kadar 600.000 Avustralya dolarından (430.000 $) fazla para toplayan bir GoFundMe kampanyası başlattı.

Al Jazeera'ya, "İletişim kesilmeden hemen önce, tsunaminin gerçekten vurduğu görüntüleri gördükten sonra bir saat içinde sayfayı açtım" dedi.

“Gördüğüm anda, çok fazla hasar olacağını biliyordum. Başlangıçta okullar ve hastaneler içindi, ancak şimdi diğer alanlarda ihtiyacın ne olduğunu görerek, önümüzdeki aylarda ve yıllarda ilk yardımın yanı sıra yeniden inşa yardımını en iyi nasıl sağlayabileceğimize bakıyoruz.”