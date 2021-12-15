Güney Afrika Eski Cumhurbaşkanı Zuma Hapse Geri Dönmesini Emretti

Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın tıbbi şartlı tahliye ile serbest bırakılması kararını iptal ettikten sonra hapse dönmesine karar verdi.

Yargıç Elias Matojane tarafından Çarşamba günü okunan karara göre, 79 yaşındaki tıbbi şartlı tahliye kararı "yasadışı ilan edildi ve iptal edildi". Islah Hizmetleri Departmanı, mahkeme kararını incelediğini ve zamanı gelince daha fazla açıklama yapacağını söyledi.

Zuma'nın hayır kurumu Twitter'da yaptığı açıklamada, eski cumhurbaşkanının hukuk ekibinin mahkemenin kararına itiraz ettiğini söyledi.

Vakıf, "Karar açıkça yanlış ve bir üst mahkemenin tamamen farklı bir sonuca varacağına dair güçlü beklentiler var" dedi.

Eylül ayında tıbbi şartlı tahliyeye başlayan Zuma, yolsuzluk soruşturmasına katılma talimatlarını göz ardı ettikten sonra mahkemeye itaatsizlikten 15 aylık hapis cezasını çekiyor. Aynı ay, Güney Afrika'nın üst mahkemesi, cezayı bozmak için yaptığı bir teklifi reddetti.

Dokuz yıllık saltanatı 2018'de sona eren eski cumhurbaşkanı, öfkeli Zuma destekçilerinin sokaklara çıkmasıyla Güney Afrika'nın yıllardır gördüğü en büyük şiddeti tetikleyen hapis cezasına başlamak için 7 Temmuz'da teslim oldu.

Protestolar genişleyerek yağmalamaya ve beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden 27 yıl sonra devam eden zorluklara ve eşitsizliğe karşı genel bir öfkenin taşmasına dönüştü. 300'den fazla insan öldürüldü ve binlerce işyeri yağmalandı ve yerle bir edildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Zuma'nın "rekoru düzeltmeyi" amaçladığını söylediği bir kitap yayınlamasından günler sonra geldi. Cuma günü kitabı tanıtmak için yayınlanan bir videoda Zuma, "yaptığımız iş hakkındaki gerçek dışılığa" ateş püskürdü ve toplumun "neler olduğunu bilmesinin" önemini vurguladı.

"Hikaye yaratmanın hiçbir faydası yok çünkü bunu yapacak güçlü bir makinen var," dedi, kollarını kavuşturmuş ve gülümseyerek bir kitap yığınının önünde oturuyordu.

Eleştirmenler Zuma'yı, 1999'da beş Avrupalı ​​firmadan silah satın almasıyla ilgili uzun süredir devam eden bir yolsuzluk davasını daha da geciktirmek için kötü sağlığı bahane olarak kullanmakla suçluyor.

Dönemin başkan yardımcısı Zuma, Fransız savunma devi Thales'ten rüşvet almakla suçlanıyor ve 16 dolandırıcılık, yolsuzluk ve haraç suçlamasıyla karşı karşıya.

Haksızlığa uğradığını inkar etti ve defalarca adalet sisteminin siyasi amaçlarla kendisini takip ettiğini iddia etti.