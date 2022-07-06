4 Temmuz Silahlı Saldırı Zanlısı Kadın Kıyafetleri Giymişti

Illinois kolluk kuvvetleri, ABD Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında Chicago, Illinois yakınlarındaki bir toplulukta meydana gelen kitlesel çekimin “önceden planlandığını”, saldırganın çekimde kullanılan tüfeği “yasal olarak” satın aldığını ve kadın kıyafetleri giydiğini söyledi.

Saldırının tek şüphelisi olan 21 yaşındaki Robert Crimo'nun 4 Temmuz'da Highland Park'ta geçit törenine katılan bir kalabalığa ateş açarak yedi kişiyi öldürdüğü ve en az 30 kişiyi yaraladığı iddia ediliyor. Topluluk, Chicago merkezinin yaklaşık 40km (25 mil) kuzeyindedir.

Crimo "bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladı . Bu geçit törenine yüksek güçlü bir tüfek getirdi. Lake County Büyük Suç Görev Gücü sözcüsü Chris Covelli Salı günü düzenlediği basın toplantısında, bir işyerinin çatısına yangın merdiveni aracılığıyla erişti ve masum Bağımsızlık Günü kutlama müdavimlerine ateş açmaya başladı” dedi.

Covelli, "Saldırı sırasında Suç kadın kıyafetleri giymişti" dedi.

Covelli, "Crimo'nun bu tüfekle masum insan kalabalığına 70'den fazla mermi attığını düşünüyoruz" dedi. Nisan 2019'da, Crimo'nun intihar girişiminden bir hafta sonra polisle irtibata geçildi. Birkaç ay sonra Eylül 2019'da, Crimo aile üyelerini öldürmekle tehdit ettikten sonra aile üyeleri polisi aradı. Covelli'ye göre, Crimo'dan 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıca el konuldu, ancak Crimo olaydan sonra yasal olarak çok sayıda ateşli silah satın alabildi.

Olaya başka birinin karıştığına inanmayan kolluk kuvvetleri , Crimo'nun kaçan kalabalığa karışarak olay yerinden çıktığını söyledi. Şüpheli gözaltında, ancak henüz bir suçla suçlanmadı ve Covelli, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini kaydetti.

Kurbanlar arasında 78 yaşındaki Nicolas Toledo, 63 yaşındaki Jacki Sundheim, 88 yaşındaki Stephen Straus, 37 yaşındaki Kevin McCarthy, 35 yaşındaki Irena McCarthy ve 64 yaşındaki Catherine Goldstein yer alıyor. Yedinci kurbanın kimliği henüz belirlenemedi.

Covelli, Crimo'yu neyin motive etmiş olabileceğinin net olmadığını söyledi, ancak toplumu uyanıklığından ötürü övdü. Ayrıca, Crimo'nun çekimde kullanılan tüfeğe ek olarak hepsi yasal olarak birkaç ateşli silah satın aldığını belirtti. Kurbanların yaşları sekiz ile 85 arasında değişiyordu.

Yerel yetkililerin Salı öğleden sonra daha fazla bilgi vermesi bekleniyordu.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, "anlamsız silahlı şiddet eyleminin" kurbanlarının yasını tutmak için bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu . Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Chicago ziyareti sırasında çekim hakkında konuşacak.