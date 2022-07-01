AB Yunanistan'a Sığınmacıların Sınır Dışı Edilmesini Durdurmasını Söyledi

Avrupa Birliği'nin üst düzey göç yetkilisi Yunanistan'a sığınmacıların “şiddetli” sınır dışı edilmesini veya fon kaybetme riskini almasını söyledi.

2015 göç krizi sırasında ana varış noktalarından biri haline gelen Atina, geçtiğimiz yıl kara ve deniz devriyelerini artırarak, sınır çitlerini genişleterek ve Türkiye yakınlarındaki adalarında çok daha sıkı güvenlikli kamplar kurarak politikasını sertleştirdi.

Sığınmacıların sözde geri itilmesiyle ilgili suçlamaları defalarca reddederek, kendi sınırlarını ve AB'nin sınırlarını korumak için denizde tekneleri durdurduğunu söyledi.

“AB dış sınırını yasa dışı girişten korumak bir zorunluluktur. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Perşembe günü Yunan hükümet bakanlarıyla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, göçmenlerin şiddet içeren ve yasa dışı sınır dışı edilmelerine artık son verilmesi gerektiğini söyledi.

Atina'nın Eylül ayından itibaren temel hakları korumak için yeni bir sistem uygulamaya koyacağını söyledi. Yeni sistem hakkında bilgi vermedi.

Yunan yetkililer henüz yorum yapmadı.

Johansson, “Finansman, AB temel haklarının doğru bir şekilde uygulanmasıyla bağlantılıdır” dedi.

Yunanistan geçen ay Ege adaları ve Türkiye ile kara sınırı üzerinden giriş girişimlerinin artmasının ardından göçmenlerin kara veya deniz yoluyla yasadışı girişine izin vermeyeceğini söyledi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Pazartesi günü AB milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, AB'nin, Yunanistan'ın göç ve diğer konularda düzenli olarak çetrefilli ticaret yaptığı Türkiye'den gemilerin geçmemesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Türkiye'yi taahhütlerine uymaya çağırmada AB kurumlarının daha aktif bir rol oynamasını bekleyecektir" dedi. "Sığınmacıların önemli sayıda ifadesine göre, Türk makamları yasa dışı çıkışları aktif olarak teşvik ediyor."

Sığınmacı akını

2015 yılında Orta Doğu ve Afrika'dan gelen sığınmacı akını, bloğun sosyal ve güvenlik kapasitelerini alt üst etti.

Gelenlerin sayısı o zamandan beri keskin bir şekilde düştü, ancak son haftalarda Yunan makamları önemli sayıda insanın girmesini engellediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansı, bu yıl şimdiye kadar İtalya, Yunanistan, İspanya, Kıbrıs ve Malta'ya yaklaşık 47.000 kişinin deniz yoluyla ulaştığını söyledi.

Akdeniz ülkeleri, Ukrayna ihtilafının neden olduğu gıda kıtlığının Afrika ve Orta Doğu'dan gelenleri tehdit etmesi nedeniyle bu yıl 150.000'den fazla varış bekliyor.