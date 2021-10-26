AB ve Polonya Yeniden Çatıştı

Avrupa Birliği yöneticisi, Financial Times'a verdiği bir röportajda Brüksel'i Varşova'dan talepte bulunmakla "kafamıza silah dayamakla" suçladıktan sonra, Polonya başbakanına savaş retoriği kullandığı için tepki gösterdi.

Mateusz Morawiecki, AB'nin hukukun üstünlüğü konularında nakit tutmamasının “üçüncü dünya savaşını” başlatmak gibi olacağını da söyledi. Yorumlar, Polonya mahkemelerinde yapılan değişikliklerle ilgili aylarca süren ihtilafın ardından geldi. Brüksel, ayarlamaların demokratik kontrol ve dengeleri aşındırdığına inanıyor ve Avrupa Komisyonu, bir pandemi kurtarma planında tahsis edilen Polonya'ya milyarlarca avro tutuyor.

Morawiecki, Polonya'nın veto yetkisini iklim sorunları gibi misillemede yasaları engellemek için kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda, "Üçüncü dünya savaşını başlatırlarsa, elimizdeki tüm silahlarla haklarımızı savunacağız" dedi. Başbakan'ın yorumlarına yanıt olarak komisyon sözcüsü Eric Mamer, AB'yi "üye devletler arasında kalıcı bir barışın kurulmasına çok başarılı bir şekilde katkıda bulunan bir proje" olarak nitelendirdi.

“Savaşa atıfta bulunan retoriğe yer yok” diye ekledi. AB ülkeleri, bağımsız yargı ve özgür medya söz konusu olduğunda, Polonya'da demokratik ilkelerin gerilemesi olarak gördükleri şey konusunda yıllardır uyarıyorlar. Morawiecki'nin milliyetçi hükümetinin anayasa mahkemesini özenle seçilmiş yargıçlarla doldurduğunu ve ardından aynı mahkemenin AB hukukunun üstünlüğüne meydan okuduğunu söylediler.

Buna karşı koymak için Morawiecki, AB kurumlarının güce o kadar aç olduğunu ve 27 üye ülkeye sadece vasallar gibi davrandıklarını, yasal bir temel olmaksızın gücü ele geçirdiklerini ve egemen halkların isteklerine karşı değerlerini empoze ettiklerini iddia ediyor. Ve yaptırımları tehdit ederek, AB'nin açık bir “şantaj” kullandığını söyledi.

Pek çok olası yaptırımın aylar - hatta yıllar - uzakta olmasına rağmen, AB, ülkenin pandemiden toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla Polonya için 36 milyar Euro'luk dayanıklılık fonu tutuyor. Fonları serbest bırakmadı çünkü Polonya'nın birçok liderin Morawiecki'nin yapmayı reddettiği yasal değişiklikleri gerektirdiğini söylediği belirli koşulları karşılaması gerekiyor.

Hollanda başbakanı Mark Rutte, "Bu hala devam ediyorsa, komisyonun Polonya için dayanıklılık planına karar vereceği bir durum göremiyorum" dedi. “Hukukun üstünlüğü ile ilgili genel konuların ele alınması gerekiyor. Bu çok açıktı” dedi ve liderlerin büyük bir çoğunluğunun böyle hissettiğini ekledi.

Morawiecki ayrıca Polonyalı siyasi muhaliflerinden gelen eleştirilerle de karşı karşıya ve birçoğu Polonya'nın AB içindeki artan izolasyonundan derinden endişe duyuyor.