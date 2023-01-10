Gece açıklandı: Resmi gazetede yayımlandı: Bankadan emekliye ödemeler hesaplara yattı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan gece duyurusunda, kamu bankaları ve bazı özel bankaları, vatandaşların nakit kredi ödemeleri yapacağını açıkladı. Emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden ödemeler gerçekleştirileceği için banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden bu işlemleri kolay birşekilde yapabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle emekli maaş alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilmeleri için başvuruları şartlarına uygun olmaları durumunda maaş müşterisi olması ile birlikte de kredi işlemleri hızlı bir şekilde yüksek limitli olarak yapılıyor. Emekli maaş alıp kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aşağıdaki bankalar tarafından ödemeler 7 24 verilmektedir.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası yapmış olduğu Emekli Kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları kendi bankasına çekmeye devam ediyor. Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlemler yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri veriliyor. Ziraat Bankası hesabı olan emekliler, bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Halkbank ve Vakıfbank Emekli Kredisi Kampanyası...

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara bankalar belirli şartlara uygun olmaları durumunda emekli maaşları kendi bankaları üzerinde olmaları durumunda kredi ödemeleri vereceğini ve bu ödemeleri internet üzerinden yapacağını açıkladı.

Kamu bankaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi başvuruları yapılarak uygun faizlerle 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullandırılmaktadır. Kamu bankaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi Kampanyası...

Özel bankalar arasında en çok emekliler için ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Garanti Bankası, başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda, bankaya maaş taşımanız durumunda, sizleri 6000 TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı sağlanarak ihtiyaç kredisi ödemesi ayrıca verilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarıma uygun olarak kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak diledikleri zaman hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlara 50000 TL krediyi 36 ay vadeli ödeme tablosu ile birlikte gelir belgesiz olarak ödenmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden banka müşterisi olmanız durumunda internet şubesine giriş yaparak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz ve buradan almış olduğunuz kredi onayı ne hesabınıza yatırabilirsiniz.