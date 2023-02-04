A101'de hafta sonu fırsatları zıpkın gibi geldi geçti! A101'den fotoroman gibi kataloğ...

A101'den fotoroman gibi kataloğ... A101'de hafta sonu fırsatları zıpkın gibi geldi geçti! Fırsatı kaçırmak istemeyen markete koşuyor! Market herkesin merak ettiği ürün listesini vatandaşlarla paylaştı. Haftanın kataloğunda genellikle yiyecek ve içecek ürünlerinin revaçta olduğu görüldü. Milyonların merakla beklediği fırsatlar yarın başlayıp 10 Şubat Cuma günü sona erecek.

A101'de hafta sonu fırsatları zıpkın gibi geldi geçti! Fırsatı kaçırmak istemeyen markete koşuyor! A101'den fotoroman gibi kataloğ geldi. Market bu kez müşterilerini mutlu edecek bir kataloğla gündeme bomba gibi düştü. 4 Şubat Cumartesi sabahı başlayacak olan fırsatlar gelecek hafta cuma günü sona erecek. İşte o ürünlerin listesi...

BROŞÜR YAYINLANDI

A101'in yakın zamanda yayınladığı aktüel hafta sonuna özel aktüel kataloğunda genellikle yiyecek ve içecek ürünleri ön planda yer aldı.

Milyonlar tarafından merakla beklenen fırsatlar yarın başlayıp 10 Şubat Cuma günü son bulacak.

A101 4 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Seyidoğlu Yaz Helvası

21,95 TL

Beşler Piliç Kokteyl Sosis

20,90 TL

Hayat 1,5 Litre Su

4,95 TL

Mistral 12’li Tuvalet Kağıdı

61,50 TL

Eti Tartini Frambuazlı Turta

15,95 TL

Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri

10,90 TL

Silk&Blue Erkek Atlet

26,95 TL

Doğuş 100’lü Demlik Siyah Poşet Çay

49,90 TL

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