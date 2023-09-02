Ekonominin zorlaştığı günlerde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için zincir marketlerin sunduğu indirimleri heyecanla bekliyor. Bu indirimler, bireylerin ev harcamalarını yönetmelerine yardımcı olmanın yanı sıra aile bütçelerine de büyük destek sağlıyor. En popüler zincir marketlerden biri olan A101, şimdi de 2-8 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Yıldızları indirimlerini açıkladı.

Mevcut ekonomik ortamda, tüketicilerin en iyi fırsatları araması hiç de şaşırtıcı değil. A101 bu talebi bildiği için ürünlerde bir dizi indirim hazırladı. Haftanın Yıldızları indirimleri, market alışverişinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor ve herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Tüm ülke Haftanın Yıldızları indirimlerinin başlayacağı 2 Eylül'ü heyecanla bekliyordu. İndirimler başladı. Siz de ihtiyaçlarınızı daha karlı bir şekilde gidermek istiyorsanız en yakın A101’e gitmeyi unutmayın.

HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRDİ!

A101’de her evin vazgeçilmezi olan çayda yüzde 11'lik bir indirim uygulanmıştır. Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg fiyatı 129 TL'den 115 TL'ye düşüyor. Benzer şekilde, Çokça Domates Salçası 830 g'da da yüzde 18'lik dikkat çekici bir indirim yapıldı ve fiyat 34 TL'den 28 TL'ye düştü. İndirimli markalı ürünleriyle tanınan A101, Torku marka 300 gr Dana Evlik Sucuk'ta da yüzde 20 indirim uyguladı. Bir hafta boyunca sürecek bu heyecan verici kampanya, müşterilerin bu ürünü 123 TL'den 99 TL'ye indirimli fiyatla satın almalarına olanak tanıyor.

Ayrıca A101, Birşah Yarım Yağlı 2 kg yoğurtta yüzde 10 indirim yapıldı. Bu indirim, müşterilerin 2 kg yoğurdu orijinal fiyatı olan 44 TL yerine 39,50 TL'ye satın almalarını sağlıyor.

BEBEK ÜRÜNLERİ DE İNDİRİMDE

A101, özellikle bebekli aileleri hedefleyen yeni bir indirim açıkladı. A101, bu ürünleri daha uygun fiyatlı hale getirmek için çocuk devam sütü ve bisküvi fiyatlarında indirime gitti. Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri'nin fiyatı 400 gramlık bir paket için 169,90 TL'den 119,90 TL'ye düştü. Benzer şekilde, Eti Cicibebe Bisküvi 1 kg fiyatı 76,95 TL'den 59,90 TL'ye düşürüldü.