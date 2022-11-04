Üzülmeyin! Artan Enflasyon Oranlarına Karşı Bim Fiyatları Var! 10 Kilo Un 99 TL

Bim web sayfasından duyurusunu yaptı! Aynı zamanda Bim online olarak aktüel kataloğunu da yayınladı. BİM’in resmi internet sitesinden edinilen bilgilere bakılacak olursa çok sayıda üründe hiç beklenmedik oranlarda indirimler söz konusu olacak. Örneğin bilindiği üzere BİM’in kendi üretimi olan Efsane Un 10 kilosu 99.00 TL olarak raflarda satışa sunulacak. Aynı zamanda da Efsane Osmancık Pirinç 5 kilosu 99.00 TL gibi bir fiyat ile alınabilecek.

Bim'den Şok Etkisi Yaratacak Fiyatlar!

Bim Aktüele internetten ulaşabilirsiniz, inanılmaz indirimlrin söz konusu olduğu bu kampanya kataloğu çok sayıda temel ihtiyaç kategorisinde üründen oluşmaktadır. Mesela kırma yeşil zeytin 44.50 TL’yken 1 kilo yağlı siyah zeytin 57.50 TL olarak olarak satılacak.

İşte BİM’de Yeni İndirim Görecek Ürünler!

Çok beğenilen Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg: 99 TL Efsane Un 10 Kg: 99 TL ayrıca Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg: 47,50 TL Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg: 37,50 TL olarak satışa sunulacak. Marketin indirimleri bunlarda sınırlı değil Fora Fit Az Tuzlu Siyah Zeytin 400 gr: 27,50 TL den Fora Kırma Yeşil Zeytin 900 gr: 44,50 TL oalacak yine Tukaş Domates Salçası 1650 gr: 69 Calve Sos Çeşitleri: 22,50 TL Tat Ketçap 650 gr – Mayonez 560 gr Set: 49,50 TL Serel Tahin 1 Kg: 69,50 TL den satışa sunulacak.

Serel Dut Pekmezi 800 gr: 39,50 TL Kilikya Şalgam 3 Litre: 15,50 TL Dr. Oetker Puding 3’lü: 28,50 TL Indomie Noodle 10’lu: 28,50 TL Arba Pul Biber 500 gr: 32,50 TL 7Days Kruvasan 5×48 gr: 21,50 TL Birma Margarin 4×250 gr: 37,50 TL Destan Karbonat 1 Kg: 29,50 TL Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 400 gr: 39,50 TL Doğadan Demleme Yeşil Çay 100 gr: 17,50 TL olarak katalogta yerini aldı.

Greenwood Ihlamur 50 gr: 27,50 TL Efor Bitki Çayı Çeşitleri 20’li: 14,50 TL Herby Bitki Çayı Çeşitleri 20’li: 17,50 TL Nestle Beyaz Çikolata 60 gr: 7,75 TL Nestle Sütlü Çikolata 60 gr: 7,75 TL Nestle Bitter Çikolata 60 gr: 7,75 Biscolata Stix Bitter Çikolata Kaplamalı Çubuk Bisküvi 38 gr: 6,75 TL Biscolata Starz Sütlü Çikolata Kaplamalı Mocha Kahve Kremalı Bisküvi 88 gr: 7 TL fiyatı ile satışta olacak.