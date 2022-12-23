A101 24 Aralık aktüel kataloğunda çılgın teklif... Rafa geldiği gibi gibi tükenecek! Böylesi bir ilk...
A101 şubelerine bu hafta sonu öyle şahane ürünler geliyor ki görenlerin gözleri fal taşı gibi açılacak.
Rafa geldiği gibi gibi tükenecek! Böylesi bir ilk... A101 24 Aralık aktüel kataloğunda çılgın teklif... A101 24 Aralık aktüel kataloğu ürün listesinde bu hafta yok yok. Aktüel kampanyaları merak eden kişiler sabahın ilk saatlerinden bu yana yeni ürün listesini incelemeye başladı. Kataloğda yiyecek bakım aletlerine kadar her şey yer alıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinde yapılan kampanya herkesi şaşırtacak. İşte A101 24 Aralık aktüel kataloğunda yer alan indirimler karşınızda...
Milyonların dikkatini çekecek kampanyalar start aldı. Ürünler arasında da yiyecek ve içecek ürünleri her hafta sonu olduğu gibi ön plana çıktı. Meraklıları için kataloğda yer alan tüm ürünleri kapsamlıca inceleyerek sizin için liste oluşturduk.
A101 24 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Yüz Temizleme Cihazı
49,95 TL
Yüz Temizleme Seti
49,95 TL
Şarjlı Saç Kesme Makinesi
279 TL
Şarjlı Diş Fırçası
439 TL
3+1 Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 189 TL.
Saç Maşası 259 TL.İkram 3'lü bisküvi
14,95 TL
Ezine Çiftliği 600 gr Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri
72,50 TL
Zeo 2 kilo Siyah Zeytin
66,50 TL
Ofçay 1 Kg Çay
62,90 TL
Pantene 350 ml şampuan
34,90 TL
Çerezya 150 gr fındık
21,50 TL
Cumhuriyet 250 gram sucuk
46,75 TL
Mutlukovan 1 kilo bal
84,95 TL
Mistral 200’lü peçete
10,50 TL
Coca-Cola Zero-Fanta-Sprite 6'lı seçenekleri
29,95 TL
Nestle Crunch çikolata
27,95 TL
Çerezya Antep fıstığı
34,95 TL
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