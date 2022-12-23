A101 24 Aralık aktüel kataloğunda çılgın teklif... Rafa geldiği gibi gibi tükenecek! Böylesi bir ilk...

Rafa geldiği gibi gibi tükenecek! Böylesi bir ilk... A101 24 Aralık aktüel kataloğunda çılgın teklif... A101 24 Aralık aktüel kataloğu ürün listesinde bu hafta yok yok. Aktüel kampanyaları merak eden kişiler sabahın ilk saatlerinden bu yana yeni ürün listesini incelemeye başladı. Kataloğda yiyecek bakım aletlerine kadar her şey yer alıyor. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerinde yapılan kampanya herkesi şaşırtacak. İşte A101 24 Aralık aktüel kataloğunda yer alan indirimler karşınızda...

Milyonların dikkatini çekecek kampanyalar start aldı. Ürünler arasında da yiyecek ve içecek ürünleri her hafta sonu olduğu gibi ön plana çıktı. Meraklıları için kataloğda yer alan tüm ürünleri kapsamlıca inceleyerek sizin için liste oluşturduk.

A101 24 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Yüz Temizleme Cihazı

49,95 TL

Yüz Temizleme Seti

49,95 TL

Şarjlı Saç Kesme Makinesi

279 TL

Şarjlı Diş Fırçası

439 TL

3+1 Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 189 TL.

Saç Maşası 259 TL.İkram 3'lü bisküvi

14,95 TL

Ezine Çiftliği 600 gr Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri

72,50 TL

Zeo 2 kilo Siyah Zeytin

66,50 TL

Ofçay 1 Kg Çay

62,90 TL

Pantene 350 ml şampuan

34,90 TL

Çerezya 150 gr fındık

21,50 TL

Cumhuriyet 250 gram sucuk

46,75 TL

Mutlukovan 1 kilo bal

84,95 TL

Mistral 200’lü peçete

10,50 TL

Coca-Cola Zero-Fanta-Sprite 6'lı seçenekleri

29,95 TL

Nestle Crunch çikolata

27,95 TL

Çerezya Antep fıstığı

34,95 TL

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